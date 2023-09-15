https://ria.ru/20230915/dialog-1896521317.html

Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД

Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2023

Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД

Москва готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T13:41

2023-09-15T13:41

2023-09-15T13:41

азербайджан

армения

михаил галузин

в мире

россия

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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы всегда неизменно готовы к диалогу с нашими армянскими и азербайджанскими партнерами. Когда мы с ними определимся относительно следующих наших мероприятий, мы обязательно журналистов поставим в известность", - ответил Галузин на вопрос журналистов, ожидается ли следующая министерская встреча. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.

https://ria.ru/20230913/pashinyan-1896183010.html

азербайджан

армения

россия

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азербайджан, армения, михаил галузин, в мире, россия