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Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД
Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2023
Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД
Москва готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:41
2023-09-15T13:41
2023-09-15T13:41
азербайджан
армения
михаил галузин
в мире
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы всегда неизменно готовы к диалогу с нашими армянскими и азербайджанскими партнерами. Когда мы с ними определимся относительно следующих наших мероприятий, мы обязательно журналистов поставим в известность", - ответил Галузин на вопрос журналистов, ожидается ли следующая министерская встреча. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
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азербайджан, армения, михаил галузин, в мире, россия
Азербайджан, Армения, Михаил Галузин, В мире, Россия
Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД
Замглавы МИД Галузин: РФ готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном