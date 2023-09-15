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Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2023
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13:41 15.09.2023
https://ria.ru/20230915/dialog-1896521317.html
Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД
Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД - РИА Новости, 15.09.2023
Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД
Москва готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. РИА Новости, 15.09.2023
2023-09-15T13:41
2023-09-15T13:41
азербайджан
армения
михаил галузин
в мире
россия
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы всегда неизменно готовы к диалогу с нашими армянскими и азербайджанскими партнерами. Когда мы с ними определимся относительно следующих наших мероприятий, мы обязательно журналистов поставим в известность", - ответил Галузин на вопрос журналистов, ожидается ли следующая министерская встреча. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
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азербайджан, армения, михаил галузин, в мире, россия
Азербайджан, Армения, Михаил Галузин, В мире, Россия
Россия готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил МИД

Замглавы МИД Галузин: РФ готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Москва готова к продолжению диалога с Арменией и Азербайджаном, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы всегда неизменно готовы к диалогу с нашими армянскими и азербайджанскими партнерами. Когда мы с ними определимся относительно следующих наших мероприятий, мы обязательно журналистов поставим в известность", - ответил Галузин на вопрос журналистов, ожидается ли следующая министерская встреча.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Пашинян объяснил, почему Ереван пошел на пражские договоренности
13 сентября, 18:20
 
АзербайджанАрменияМихаил ГалузинВ миреРоссия
 
 
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