https://ria.ru/20230915/den-1896605759.html

КПРФ предложила установить день памяти детей-жертв конфликта в Донбассе

КПРФ предложила установить день памяти детей-жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 15.09.2023

КПРФ предложила установить день памяти детей-жертв конфликта в Донбассе

КПРФ предложила установить в РФ на федеральном уровне день памяти детей-жертв военного конфликта в Донбассе и на освобожденных территориях – 27 июля,... РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T18:19

2023-09-15T18:19

2023-09-15T18:28

донбасс

николай коломейцев

кпрф

россия

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 15 сен – РИА Новости. КПРФ предложила установить в РФ на федеральном уровне день памяти детей-жертв военного конфликта в Донбассе и на освобожденных территориях – 27 июля, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе данных. Авторами законопроекта выступила фракция КПРФ, в том числе депутаты Нина Останина и Николай Коломейцев. "Предлагается установить в Российской Федерации День памяти детей - жертв военного конфликта в Донбассе и на освобожденных территориях (27 июля)", - сказано в пояснительной записке к проекту. По словам авторов проекта, в целях увековечивания памяти погибших детей - жертв войны в Донбассе глава ДНР Денис Пушилин 11 июля 2022 года подписал указ об установлении памятной даты - 27 июля - Дня памяти детей - жертв войны в Донбассе. "Представляется целесообразным перенять этот опыт и транслировать его на всю территорию Российской Федерации. После вхождения Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации день памяти детей, погибших на Донбассе и в других регионах, необходимо учредить в России на федеральном уровне", - отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20230727/pamyat-1886687610.html

https://ria.ru/20230714/mural-1884295465.html

донбасс

россия

донецкая народная республика

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донбасс, николай коломейцев, кпрф, россия, денис пушилин, донецкая народная республика