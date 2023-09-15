https://ria.ru/20230915/berbok-1896567834.html

Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором - РИА Новости, 15.09.2023

Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Председатель КНР Си Цзиньпин является "диктатором", для которого успешное проведение СВО на Украине стало бы "сигналом", заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в РИА Новости, 15.09.2023

2023-09-15T15:50

2023-09-15T15:50

2023-09-15T15:50

в мире

китай

германия

сша

анналена бербок

си цзиньпин

нэнси пелоси

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БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин является "диктатором", для которого успешное проведение СВО на Украине стало бы "сигналом", заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News. "Украина должна победить в этой войне", - заявила она, отвечая на вопрос ведущего о том, как она видит конец украинского конфликта и представив ситуацию, при которой он закончился бы победой России, что, согласно Бербок, стало бы "знаком таким диктаторам этого мира, как Си". Бербок, которая в рамках рабочего визита находится в США, в очередной раз использовала местоимения "мы", говоря о прямом влиянии Запада на конфликт на Украине. По всей видимости, министр, упомянув председателя КНР, имела в виду ситуацию вокруг Тайваня, которая значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Китай является важнейшим торговым партнёром Германии. В июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Китая, в которой содержится призыв "изменить подход" к КНР и определить новые параметры сотрудничества. Стратегия призвана показать пути и инструменты при помощи которых федеральное правительство может сотрудничать с Китаем, не ставя под угрозу образ жизни, суверенитет, процветание, безопасность ФРГ и ее партнерские отношения с другими странами.

https://ria.ru/20230912/ugroza-1895704976.html

https://ria.ru/20230906/berbok-1894575936.html

китай

германия

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, германия, сша, анналена бербок, си цзиньпин, нэнси пелоси