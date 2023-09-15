Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором
Бербок: Си Цзиньпин является диктатором, для которого успех СВО стал бы сигналом
© AP Photo / Efrem LukatskyГлава МИД Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин является "диктатором", для которого успешное проведение СВО на Украине стало бы "сигналом", заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью американскому телеканалу Fox News.
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"Украина должна победить в этой войне", - заявила она, отвечая на вопрос ведущего о том, как она видит конец украинского конфликта и представив ситуацию, при которой он закончился бы победой России, что, согласно Бербок, стало бы "знаком таким диктаторам этого мира, как Си".
Бербок, которая в рамках рабочего визита находится в США, в очередной раз использовала местоимения "мы", говоря о прямом влиянии Запада на конфликт на Украине.
По всей видимости, министр, упомянув председателя КНР, имела в виду ситуацию вокруг Тайваня, которая значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Китай является важнейшим торговым партнёром Германии. В июле власти ФРГ опубликовали стратегию в отношении Китая, в которой содержится призыв "изменить подход" к КНР и определить новые параметры сотрудничества. Стратегия призвана показать пути и инструменты при помощи которых федеральное правительство может сотрудничать с Китаем, не ставя под угрозу образ жизни, суверенитет, процветание, безопасность ФРГ и ее партнерские отношения с другими странами.