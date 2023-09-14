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Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:32 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/voennye-1896245901.html
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.09.2023
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
На купянском направлении сорвана попытка наступления ВСУ на село Новоселовское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T08:32
2023-09-14T08:32
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы украины
луганская народная республика
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. На купянском направлении сорвана попытка наступления ВСУ на село Новоселовское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе ведения наблюдения за действиями противника в районе населенного пункта Новоселовское был выявлен факт сосредоточения ударной группировки для штурма наших позиций. Данная информация своевременно была передана командованию, после чего артиллерийскими и авиационными ударами сосредоточение украинских войск было рассеяно", - заявил Марочко. Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября заявил, что позиции Вооруженных сил России по переднему краю улучшились благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. В минувшую среду Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 85 солдат, также был уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны.
https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html
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андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

Марочко: ВС России сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С"
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. На купянском направлении сорвана попытка наступления ВСУ на село Новоселовское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе ведения наблюдения за действиями противника в районе населенного пункта Новоселовское был выявлен факт сосредоточения ударной группировки для штурма наших позиций. Данная информация своевременно была передана командованию, после чего артиллерийскими и авиационными ударами сосредоточение украинских войск было рассеяно", - заявил Марочко.
Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября заявил, что позиции Вооруженных сил России по переднему краю улучшились благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское на купянском направлении.
В минувшую среду Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 85 солдат, также был уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны.
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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