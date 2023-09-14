https://ria.ru/20230914/voennye-1896245901.html

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 14.09.2023

Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении

На купянском направлении сорвана попытка наступления ВСУ на село Новоселовское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T08:32

2023-09-14T08:32

2023-09-14T08:32

специальная военная операция на украине

андрей марочко

вооруженные силы украины

луганская народная республика

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. На купянском направлении сорвана попытка наступления ВСУ на село Новоселовское в ЛНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе ведения наблюдения за действиями противника в районе населенного пункта Новоселовское был выявлен факт сосредоточения ударной группировки для штурма наших позиций. Данная информация своевременно была передана командованию, после чего артиллерийскими и авиационными ударами сосредоточение украинских войск было рассеяно", - заявил Марочко. Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября заявил, что позиции Вооруженных сил России по переднему краю улучшились благодаря освобождению населенного пункта Новоселовское на купянском направлении. В минувшую среду Минобороны РФ сообщило, что потери ВСУ за сутки на купянском направлении составили до 85 солдат, также был уничтожен склад боеприпасов территориальной обороны.

https://ria.ru/20230914/popolnenie-1896167515.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей марочко, вооруженные силы украины, луганская народная республика, вооруженные силы рф