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В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи - РИА Новости, 14.09.2023
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20:26 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/sk-1896409643.html
В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи
В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи - РИА Новости, 14.09.2023
В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения врача скорой медицинской помощи в Саратове, сообщается в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:26
2023-09-14T20:26
происшествия
здоровье - общество
саратов
россия
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения врача скорой медицинской помощи в Саратове, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее главк МВД по региону информировал, что полиция проводит проверку по факту нападения 27-летнего мужчины на 34-летнего врача скорой медицинской помощи в среду вечером в поселке Зоринский в Саратове. Медик получил травмы. "В СМИ сообщается, что в поселке Зоринском Саратовской области мужчина избил прибывшего по вызову врача скорой медицинской помощи. В следственном управлении СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ по Саратовской области Костину Д.А. возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20230913/delo-1896144059.html
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происшествия, здоровье - общество, саратов, россия, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Саратов, Россия, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения врача скорой помощи в Саратове

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения врача скорой медицинской помощи в Саратове, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Ранее главк МВД по региону информировал, что полиция проводит проверку по факту нападения 27-летнего мужчины на 34-летнего врача скорой медицинской помощи в среду вечером в поселке Зоринский в Саратове. Медик получил травмы.
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"В СМИ сообщается, что в поселке Зоринском Саратовской области мужчина избил прибывшего по вызову врача скорой медицинской помощи. В следственном управлении СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ по Саратовской области Костину Д.А. возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоСаратовРоссияСаратовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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