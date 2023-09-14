https://ria.ru/20230914/sk-1896409643.html
В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи
В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи - РИА Новости, 14.09.2023
В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения врача скорой медицинской помощи в Саратове, сообщается в... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T20:26
2023-09-14T20:26
2023-09-14T20:26
происшествия
здоровье - общество
саратов
россия
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения врача скорой медицинской помощи в Саратове, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее главк МВД по региону информировал, что полиция проводит проверку по факту нападения 27-летнего мужчины на 34-летнего врача скорой медицинской помощи в среду вечером в поселке Зоринский в Саратове. Медик получил травмы. "В СМИ сообщается, что в поселке Зоринском Саратовской области мужчина избил прибывшего по вызову врача скорой медицинской помощи. В следственном управлении СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ по Саратовской области Костину Д.А. возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.
https://ria.ru/20230913/delo-1896144059.html
https://ria.ru/20230914/sk-1896404417.html
саратов
россия
саратовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, саратов, россия, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Саратов, Россия, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения врача скорой помощи в Саратове