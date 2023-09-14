https://ria.ru/20230914/sk-1896409643.html

В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи

В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи - РИА Новости, 14.09.2023

В Саратове возбудят дело из-за избиения врача скорой помощи

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения врача скорой медицинской помощи в Саратове, сообщается в... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T20:26

2023-09-14T20:26

2023-09-14T20:26

происшествия

здоровье - общество

саратов

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саратовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 14 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения врача скорой медицинской помощи в Саратове, сообщается в телеграм-канале ведомства. Ранее главк МВД по региону информировал, что полиция проводит проверку по факту нападения 27-летнего мужчины на 34-летнего врача скорой медицинской помощи в среду вечером в поселке Зоринский в Саратове. Медик получил травмы. "В СМИ сообщается, что в поселке Зоринском Саратовской области мужчина избил прибывшего по вызову врача скорой медицинской помощи. В следственном управлении СК России по Саратовской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета России поручил и.о. руководителя СУ по Саратовской области Костину Д.А. возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении. Уточняется, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20230913/delo-1896144059.html

https://ria.ru/20230914/sk-1896404417.html

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саратовская область

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происшествия, здоровье - общество, саратов, россия, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)