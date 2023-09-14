https://ria.ru/20230914/sizo-1896365626.html
Заслуженную артистку России поместили в СИЗО за сбыт наркотиков
Заслуженную артистку России поместили в СИЗО за сбыт наркотиков - РИА Новости, 14.09.2023
Заслуженную артистку России поместили в СИЗО за сбыт наркотиков
Железнодорожный районный суд Пензы поместил под стражу до 21 октября заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) по делу о покушении на сбыт... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T17:12
2023-09-14T17:12
2023-09-14T20:31
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САРАТОВ/МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Пензы поместил под стражу до 21 октября заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением суда Хисамовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 22 суток, то есть по 21 октября 2023 года включительно", — сказала собеседница агентства.По ее словам, арестованной вменяется часть 3 статьи 30 и пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Решение было вынесено 31 августа, однако известно о нем стало только сейчас. В пресс-службе уточнили, что защита обжаловала постановление об аресте, но апелляционная жалоба еще не рассматривалась. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, Искандер была задержана в Москве после того, как в у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона."От дачи показаний она отказалась", — сказал собеседник агентства.Информацию о двух килограммах мефедрона подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что кроме этого у актрисы обнаружили дозу кокаина (меньше грамма).Ранее в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ), где работает артистка, агентству рассказали, что читали новости про ее уголовное преследование, но ничего по этому поводу сказать не могут. Известно лишь, что в спектаклях, где была занята актриса, ее заменят коллеги. Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер — лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock'n'roll, Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.
https://ria.ru/20230907/parshin-1894761627.html
https://ria.ru/20230912/shtraf-1895916376.html
https://ria.ru/20230908/narkotiki-1895030839.html
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здоровье - общество, россия, пенза, москва
Здоровье - Общество, Россия, Пенза, Москва, Культура
Заслуженную артистку России поместили в СИЗО за сбыт наркотиков
Заслуженную артистку России Искандер поместили в СИЗО за сбыт наркотиков
САРАТОВ/МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Пензы поместил под стражу до 21 октября заслуженную артистку России Рамилю Искандер (Хисамову) по делу о покушении на сбыт наркотиков, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Постановлением суда Хисамовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 22 суток, то есть по 21 октября 2023 года включительно", — сказала собеседница агентства.
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По ее словам, арестованной вменяется часть 3 статьи 30 и пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".
Решение было вынесено 31 августа, однако известно о нем стало только сейчас. В пресс-службе уточнили, что защита обжаловала постановление об аресте, но апелляционная жалоба еще не рассматривалась.
Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, Искандер была задержана в Москве
после того, как в у нее дома и в машине нашли в общей сложности около двух килограммов мефедрона.
«
"От дачи показаний она отказалась", — сказал собеседник агентства.
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Информацию о двух килограммах мефедрона подтвердил РИА Новости и другой источник в правоохранительных органах, упомянувший, что кроме этого у актрисы обнаружили дозу кокаина (меньше грамма).
Ранее в пресс-службе Российского академического молодежного театра (РАМТ), где работает артистка, агентству рассказали, что читали новости про ее уголовное преследование, но ничего по этому поводу сказать не могут. Известно лишь, что в спектаклях, где была занята актриса, ее заменят коллеги.
Согласно биографии на сайте РАМТ, Искандер — лауреат многочисленных премий за роли Элеоноры и Эсме в спектакле Rock'n'roll, Ассоль в спектакле "Алые паруса" и другие работы, в 2021 году была удостоена звания заслуженной артистки России. Также снимается в кино и сериалах.
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