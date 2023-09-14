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Польша плюет в лицо тем, кто освобождал ее от нацистов, заявил сенатор - РИА Новости, 14.09.2023
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11:45 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/polsha-1896275481.html
Польша плюет в лицо тем, кто освобождал ее от нацистов, заявил сенатор
Польша плюет в лицо тем, кто освобождал ее от нацистов, заявил сенатор - РИА Новости, 14.09.2023
Польша плюет в лицо тем, кто освобождал ее от нацистов, заявил сенатор
Польша плюёт в лицо солдатам, освобождавшим ее от нацистов во время войны, заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T11:45
2023-09-14T11:45
в мире
польша
ссср
совет федерации рф
константин косачев
россия
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Польша плюёт в лицо солдатам, освобождавшим ее от нацистов во время войны, заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя высказывания представителя польского МИД об освобождении этой страны от нацистов. Специальная рабочая группа начнет на следующей неделе оценку ущерба, понесенного Польшей по вине СССР во время Второй мировой войны, сообщил заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью агентству РАР. "Для современной Польши это уже привычная практика. Бывшая "гиена" Второй мировой войны, как назвал ее Черчилль, очень любит считать всех вокруг своими историческими должниками. Чудовищно иное: официальное лицо польского МИДа говорит про "так называемое "освобождение", которое произошло в 1945 году". Это откровенный плевок в лицо всем тем, кто ценою своей жизни освобождал Польшу от нацистов", - написал Косачев. Он напомнил, что около 600 тысяч советских солдат "навсегда остались на польской земле, чтобы Польша не была под игом нацизма", а более 1,5 миллиона получили ранения. "Во сколько МИД Польши готов "оценить" эти жизни?" - написал парламентарий, комментируя намерение Польши начать оценку ущерба, якобы причиненного стране по вине СССР во время Второй мировой войны.
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в мире, польша, ссср, совет федерации рф, константин косачев, россия, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Польша, СССР, Совет Федерации РФ, Константин Косачев, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945)
Польша плюет в лицо тем, кто освобождал ее от нацистов, заявил сенатор

Косачев: Польша плюет в лицо тем, кто ценой жизни освобождал ее от нацистов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Польша плюёт в лицо солдатам, освобождавшим ее от нацистов во время войны, заявил в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя высказывания представителя польского МИД об освобождении этой страны от нацистов.
Специальная рабочая группа начнет на следующей неделе оценку ущерба, понесенного Польшей по вине СССР во время Второй мировой войны, сообщил заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в интервью агентству РАР.
"Для современной Польши это уже привычная практика. Бывшая "гиена" Второй мировой войны, как назвал ее Черчилль, очень любит считать всех вокруг своими историческими должниками. Чудовищно иное: официальное лицо польского МИДа говорит про "так называемое "освобождение", которое произошло в 1945 году". Это откровенный плевок в лицо всем тем, кто ценою своей жизни освобождал Польшу от нацистов", - написал Косачев. Он напомнил, что около 600 тысяч советских солдат "навсегда остались на польской земле, чтобы Польша не была под игом нацизма", а более 1,5 миллиона получили ранения.
"Во сколько МИД Польши готов "оценить" эти жизни?" - написал парламентарий, комментируя намерение Польши начать оценку ущерба, якобы причиненного стране по вине СССР во время Второй мировой войны.
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В миреПольшаСССРСовет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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