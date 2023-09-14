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Глава МО Украины доложил генсеку НАТО о ходе украинского наступления - РИА Новости, 14.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 14.09.2023 (обновлено: 22:42 14.09.2023)
https://ria.ru/20230914/nastuplenie-1896422173.html
Глава МО Украины доложил генсеку НАТО о ходе украинского наступления
Глава МО Украины доложил генсеку НАТО о ходе украинского наступления - РИА Новости, 14.09.2023
Глава МО Украины доложил генсеку НАТО о ходе украинского наступления
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о ходе украинского наступления, обсудил работу над дорожной... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T22:37
2023-09-14T22:42
в мире
украина
рустем умеров
вооруженные силы украины
йенс столтенберг
россия
владимир путин
сша
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о ходе украинского наступления, обсудил работу над дорожной картой по взаимодействию с альянсом. "Провел продуктивные переговоры с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на вильнюсском саммите, и нашу совместную с НАТО работу над дорожной картой взаимосовместимости. Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции", - написал Умеров на своей странице в Facebook*.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230914/voennye-1896245901.html
https://ria.ru/20230911/svo-1895615249.html
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в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, йенс столтенберг, россия, владимир путин, сша, нато, facebook
В мире, Украина, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Йенс Столтенберг, Россия, Владимир Путин, США, НАТО, Facebook, Специальная военная операция на Украине
Глава МО Украины доложил генсеку НАТО о ходе украинского наступления

Умеров проинформировал Столтенберга о ходе украинского наступления

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о ходе украинского наступления, обсудил работу над дорожной картой по взаимодействию с альянсом.
«
"Провел продуктивные переговоры с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на вильнюсском саммите, и нашу совместную с НАТО работу над дорожной картой взаимосовместимости. Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции", - написал Умеров на своей странице в Facebook*.
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
Российские военные сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 08:32
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
ВСУ понесли большие потери при попытке наступления у поселка Опытное в ДНР
11 сентября, 16:28
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Экипаж во время подготовки к боевому применению самоходного миномета 2с4 Тюльпан - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Артиллерия группировки "Восток" сорвала наступление ВСУ
11 сентября, 05:04
 
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