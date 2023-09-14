https://ria.ru/20230914/nastuplenie-1896422173.html

Глава МО Украины доложил генсеку НАТО о ходе украинского наступления

Глава МО Украины доложил генсеку НАТО о ходе украинского наступления - РИА Новости, 14.09.2023

Глава МО Украины доложил генсеку НАТО о ходе украинского наступления

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о ходе украинского наступления, обсудил работу над дорожной... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T22:37

2023-09-14T22:37

2023-09-14T22:42

в мире

украина

рустем умеров

вооруженные силы украины

йенс столтенберг

россия

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сша

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о ходе украинского наступления, обсудил работу над дорожной картой по взаимодействию с альянсом. "Провел продуктивные переговоры с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на вильнюсском саммите, и нашу совместную с НАТО работу над дорожной картой взаимосовместимости. Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции", - написал Умеров на своей странице в Facebook*.Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди". По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят". На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230914/voennye-1896245901.html

https://ria.ru/20230911/svo-1895615249.html

https://ria.ru/20230911/spetsoperatsiya-1895446687.html

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в мире, украина, рустем умеров, вооруженные силы украины, йенс столтенберг, россия, владимир путин, сша, нато, facebook