Глава МО Украины доложил генсеку НАТО о ходе украинского наступления
Умеров проинформировал Столтенберга о ходе украинского наступления
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что проинформировал генсека НАТО Йенса Столтенберга о ходе украинского наступления, обсудил работу над дорожной картой по взаимодействию с альянсом.
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"Провел продуктивные переговоры с Йенсом Столтенбергом, генеральным секретарем НАТО. Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на вильнюсском саммите, и нашу совместную с НАТО работу над дорожной картой взаимосовместимости. Проинформировал коллегу об оперативной обстановке на фронте и результатах нашей наступательной операции", - написал Умеров на своей странице в Facebook*.
Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячу военных – как будто "это не их люди".
По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. Самое горячее из них – запорожское, у небольшого села Работино, там Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
В числе 18 тысяч уничтоженных единиц техники ВСУ немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Только танков ликвидировано 543 – они должны были быть главной ударной силой ВСУ, но, как замечал российский президент, теперь "прекрасно горят".
На этом фоне США констатировали, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", и начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Путин со своей стороны отмечал, что поставка "кассет" ничего не поменяла на поле боя для ВСУ.
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