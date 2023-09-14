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Глава Ассоциации фармацевтов ФРГ заявил о дефиците лекарств в стране - РИА Новости, 14.09.2023
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15:16 14.09.2023
https://ria.ru/20230914/frg-1896335787.html
Глава Ассоциации фармацевтов ФРГ заявил о дефиците лекарств в стране
Глава Ассоциации фармацевтов ФРГ заявил о дефиците лекарств в стране - РИА Новости, 14.09.2023
Глава Ассоциации фармацевтов ФРГ заявил о дефиците лекарств в стране
В Германии около 1,5 миллиона человек испытывают трудности при покупке лекарств из-за их дефицита, заявил глава Ассоциации фармацевтов Северного Рейна (AVNR)... РИА Новости, 14.09.2023
2023-09-14T15:16
2023-09-14T15:16
здоровье - общество
германия
ard
в мире
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БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. В Германии около 1,5 миллиона человек испытывают трудности при покупке лекарств из-за их дефицита, заявил глава Ассоциации фармацевтов Северного Рейна (AVNR) Томас Прайс в интервью телеканалу ARD. "Каждый второй рецепт затронут перебоями в поставках. Это означает, что полтора миллиона человек день изо дня имеют дело с дефицитом", - заявил он, ссылаясь на исследование AVNR. В первую очередь это, по словам эксперта, касается антибиотиков, снабжение которыми аптек "иногда находится под угрозой" и которые зачастую не удаётся получить в срок. "Большинство принимаемых медикаментов относятся к так называемым дженерикам, где в большинстве случаев истекли патенты – на них не заработаешь много денег", - пояснил он. По словам эксперта, до 80% выписываемых в Германии лекарств относятся именно к этой категории.
https://ria.ru/20230913/germaniya-1896056640.html
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здоровье - общество, германия, ard, в мире
Здоровье - Общество, Германия, ARD, В мире
Глава Ассоциации фармацевтов ФРГ заявил о дефиците лекарств в стране

AVNR: около 1,5 миллиона граждан ФРГ испытывают трудности при покупке лекарств

© iStock.com / fizkesТаблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© iStock.com / fizkes
Таблетки. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 сен - РИА Новости. В Германии около 1,5 миллиона человек испытывают трудности при покупке лекарств из-за их дефицита, заявил глава Ассоциации фармацевтов Северного Рейна (AVNR) Томас Прайс в интервью телеканалу ARD.
"Каждый второй рецепт затронут перебоями в поставках. Это означает, что полтора миллиона человек день изо дня имеют дело с дефицитом", - заявил он, ссылаясь на исследование AVNR.
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В первую очередь это, по словам эксперта, касается антибиотиков, снабжение которыми аптек "иногда находится под угрозой" и которые зачастую не удаётся получить в срок.
"Большинство принимаемых медикаментов относятся к так называемым дженерикам, где в большинстве случаев истекли патенты – на них не заработаешь много денег", - пояснил он.
По словам эксперта, до 80% выписываемых в Германии лекарств относятся именно к этой категории.
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