https://ria.ru/20230914/devochki-1896399095.html

Три девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах

Три девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах - РИА Новости, 14.09.2023

Три девочки, пострадавшие на трассе "Скандинавия", остаются в больницах

Три девочки из числа пострадавших в ДТП с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области остаются в больницах, сообщает комитет по здравоохранению... РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T19:13

2023-09-14T19:13

2023-09-14T19:13

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

сестрорецк

ford motor

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Три девочки из числа пострадавших в ДТП с группой велосипедисток на трассе в Ленинградской области остаются в больницах, сообщает комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга. Ранее сообщалось, что в минувший четверг на 59-м километре трассы "Скандинавия" водитель тягача по неустановленной причине наехал на двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль Ford, сопровождавший группу из 11 школьниц-велосипедисток в возрасте 14-15 лет. От удара легковой автомобиль наехал на спортсменок. По данным полиции, в результате ДТП две велосипедистки от полученных травм скончались на месте. По уточненной информации, в аварии погибли двое и пострадали десять человек. Сообщалось, что в аварию попали спортсменки школы Олимпийского резерва из Сестрорецка. Суд арестовал на два месяца водителя грузовика, устроившего ДТП с велосипедистками. "В городских стационарах остаются три девочки, пострадавшие в ДТП на трассе "Скандинавия". Остальные выписаны из больниц на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. Как уточняют в комздраве, пациентка, которая пострадала наиболее сильно и была переведена из Городской больницы №40 в Педиатрический университет, готовится к переводу из реанимации в отделение. "Ее состояние пока оценивается как тяжелое, но с положительной динамикой", - отмечает ведомство. Ранее во вторник комздрав информировал, что в городских стационарах находятся 8 девочек, пострадавших на трассе "Скандинавия". До этого 10 сентября сообщалось о выписке одной из девочек из городской больницы №2 святой Марии Магдалины.

https://ria.ru/20230324/prigovor-1860475811.html

ленинградская область

санкт-петербург

сестрорецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, сестрорецк, ford motor