https://ria.ru/20230914/armeniya-1896341114.html

Пашинян сменил вектор внешней политики Армении, считает эксперт

Пашинян сменил вектор внешней политики Армении, считает эксперт - РИА Новости, 14.09.2023

Пашинян сменил вектор внешней политики Армении, считает эксперт

Заявления, с которыми в последнее время выступает премьер-министр Армении Никол Пашинян, декларируют смену внешнеполитического вектора страны, считает армянский РИА Новости, 14.09.2023

2023-09-14T15:32

2023-09-14T15:32

2023-09-14T15:32

в мире

армения

азербайджан

ереван

никол пашинян

владимир путин

ильхам алиев

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ЕРЕВАН, 14 сен – РИА Новости. Заявления, с которыми в последнее время выступает премьер-министр Армении Никол Пашинян, декларируют смену внешнеполитического вектора страны, считает армянский политолог Бениамин Матевосян. В опубликованном накануне интервью изданию Politico Пашинян заявил, что из-за конфликта на Украине Ереван больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном. Он отметил, что стратегия Еревана должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить зависимость от других. Пашинян также подтвердил, что власти Армении признают Нагорный Карабах частью Азербайджана. С аналогичной критикой в адрес России Пашинян выступил и в интервью изданию Repubblica. По мнению эксперта, в интервью обоим изданиям и в выступлении в парламенте Пашинян продемонстрировал реальную позицию властей Армении не только по участию РФ в урегулировании карабахской проблемы, но и в целом относительно присутствия России на Южном Кавказе. "Интервью и последние высказывания Никола Пашиняна - это все заявления, декларирующие смену внешнеполитического вектора Армения. Всё, что раньше ограничивалось пропагандой внутри Армении - пропагандой провластных СМИ, провластных экспертов - за последние несколько дней было озвучено Пашиняном", - сказал Матевосян РИА Новости. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230913/pashinyan-1896157405.html

https://ria.ru/20230913/dogovor-1896187300.html

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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев