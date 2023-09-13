https://ria.ru/20230913/zavod-1895994156.html

Под Магаданом построят мусороперерабатывающий завод

Под Магаданом построят мусороперерабатывающий завод - РИА Новости, 13.09.2023

Под Магаданом построят мусороперерабатывающий завод

Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на полях Восточного экономического... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T04:54

2023-09-13T04:54

2023-09-13T04:54

экономика

магаданская область

магадан

ольский район

сергей носов

денис буцаев

российский экологический оператор

дальневосточный федеральный университет

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МАГАДАН, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на полях Восточного экономического форума обсудили планы по строительству мусороперерабатывающего завода под Магаданом, в которое РЭО готов вложить около 6,8 миллиарда рублей, сообщает правительство региона. Прямое соглашение о финансировании концессионного соглашения о строительстве мусороперерабатывающего завода было заключено между ППК "Российский экологический оператор", Магаданской областью и ООО "Магаданская экологическая концессия" в 2022 году в ходе Петербургского международного экономического форума. Объект расположится в Ольском районе Магаданской области на 2-м километре автодороги "Колчаковский ключ - Клепка", в 27 километрах от Магадана. Завод должен будет обрабатывать более 80% всех отходов Магаданской области, а также производить на основе мусора альтернативное топливо для котельных. "В Магаданской области реализуется проект на основе концессионного соглашения. Общий объем инвестиций составит 6,8 миллиарда рублей. РЭО готов вложить в него до 95% необходимых инвестиций за счет средств от выпуска облигаций", - цитирует Буцаева правительство Магаданской области. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/zoloto-1895604855.html

магаданская область

магадан

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экономика, магаданская область, магадан, ольский район, сергей носов, денис буцаев, российский экологический оператор, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023