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Избирком Ивановской области признал состоявшимися выборы губернатора

Избирком Ивановской области признал состоявшимися выборы губернатора - РИА Новости, 13.09.2023

Избирком Ивановской области признал состоявшимися выборы губернатора

Избирательная комиссия Ивановской области утвердила результаты выборов губернатора и депутатов региональной думы, сообщил облизбирком. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T14:35

2023-09-13T14:35

2023-09-13T14:35

единый день голосования в россии — 2023

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ивановская область

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РЯЗАНЬ, 13 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия Ивановской области утвердила результаты выборов губернатора и депутатов региональной думы, сообщил облизбирком. Голосование в Ивановской области проходило с 8 по 10 сентября. На выборах губернатора наибольшее число голосов получил действующий глава региона Станислав Воскресенский ("Единая Россия"), которого поддержали 82,49% избирателей. На выборах в Ивановскую облдуму по единому избирательному округу ЕР набрала 65,39%, ЛДПР - 10,08%, КПРФ - 9,86%, "Коммунисты России" - 4,52%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 4,06%, "Новые люди" - 3,90%. Кандидатам от ЕР по партийным спискам будет предоставлено семь мандатов, ЛДПР - два, КПРФ - один. Двадцать мест займут победители на выборах в одномандатных округах. "На заседании Избирательной комиссии Ивановской области утвердили итоги по выборам губернатора Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы восьмого созыва. Члены комиссии подписали соответствующие протоколы о результатах выборов", - сообщила комиссия в своем телеграм-канале.

ивановская область

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единый день голосования в россии — 2023, единая россия, лдпр, кпрф, ивановская область, станислав воскресенский, политика