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Глава Бурятии на ВЭФ провел встречи с делегациями Монголии и Китая

Глава Бурятии на ВЭФ провел встречи с делегациями Монголии и Китая - РИА Новости, 13.09.2023

Глава Бурятии на ВЭФ провел встречи с делегациями Монголии и Китая

Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе Восточного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости о прошедших на форуме встречах и совместных проектах с... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:58

2023-09-13T06:58

2023-09-13T06:58

монголия

китай

владивосток

алексей цыденов

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе Восточного экономического форума рассказал в интервью РИА Новости о прошедших на форуме встречах и совместных проектах с представителями Монголии и Китая. "У нас была встреча с монгольской делегацией, вице-премьером правительства Монголии господином Хурэлбатором. По большому спектру вопросов разговаривали: что касается и взаимной торговли, и социальной сферы, и обмена артистами, спортивные мероприятия и многое другое", - сказал Цыденов. Он отметил, что с монгольскими представителями они обсудили вопросы поставки мяса из Монголии для переработки в Бурятии. "Есть хороший проект, который реализовался с инвестициями с монгольской стороны в российское производство – открыли производство жестяной банки. Также сейчас реализуется проект по строительству в Монголии свинокомплекса - российский инвестор заходит туда, наша компания "СибАгро", которая имеет в республике Бурятия большой свинокомплекс, идет дальше уже в Монголию", - отметил Цыденов. Также, по его словам, состоялась встреча с китайскими представителями бизнеса, где стороны обсудили вопросы логистики. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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китай

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монголия, китай, владивосток, алексей цыденов, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, политика