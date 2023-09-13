https://ria.ru/20230913/turizm-1895998536.html

МЭР надеется ввести групповой безвизовый туробмен с КНР к концу сентября

МЭР надеется ввести групповой безвизовый туробмен с КНР к концу сентября - РИА Новости, 13.09.2023

МЭР надеется ввести групповой безвизовый туробмен с КНР к концу сентября

Минэкономразвития РФ надеется, что туристический безвизовый групповой обмен с Китаем заработает в полную силу к концу сентября, устраняются технические... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:22

2023-09-13T06:22

2023-09-13T10:47

туризм

россия

китай

дальний восток

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Минэкономразвития РФ надеется, что туристический безвизовый групповой обмен с Китаем заработает в полную силу к концу сентября, устраняются технические сложности, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что в рамках безвизовых групповых поездок жители России с приграничных регионов совершают до тысячи поездок в сутки в Китай. Он уточнял, что была принята первая группа китайских туристов в Москве и Санкт-Петербурге. До этого Ассоциация туроператоров России сообщала, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. "С точки зрения въезда китайских граждан на территорию РФ идет донастройка механизма на национальном уровне с китайской стороны и, надеемся, что уже к концу сентября он заработает. И наши граждане смогут поехать в Китай не только с Дальнего Востока, но и из центральной России. А также китайские группы смогут приезжать на территорию Российской Федерации", - рассказал Кондратьев. "Проблема техническая, идет адаптация и настройка механизмов", - добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/turobmen-1895451363.html

россия

китай

дальний восток

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россия, китай, дальний восток, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, туризм, общество, новости - туризм