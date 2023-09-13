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МЭР надеется ввести групповой безвизовый туробмен с КНР к концу сентября - РИА Новости, 13.09.2023
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Туризм
 
06:22 13.09.2023 (обновлено: 10:47 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/turizm-1895998536.html
МЭР надеется ввести групповой безвизовый туробмен с КНР к концу сентября
МЭР надеется ввести групповой безвизовый туробмен с КНР к концу сентября - РИА Новости, 13.09.2023
МЭР надеется ввести групповой безвизовый туробмен с КНР к концу сентября
Минэкономразвития РФ надеется, что туристический безвизовый групповой обмен с Китаем заработает в полную силу к концу сентября, устраняются технические... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T06:22
2023-09-13T10:47
туризм
россия
китай
дальний восток
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Минэкономразвития РФ надеется, что туристический безвизовый групповой обмен с Китаем заработает в полную силу к концу сентября, устраняются технические сложности, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что в рамках безвизовых групповых поездок жители России с приграничных регионов совершают до тысячи поездок в сутки в Китай. Он уточнял, что была принята первая группа китайских туристов в Москве и Санкт-Петербурге. До этого Ассоциация туроператоров России сообщала, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке. "С точки зрения въезда китайских граждан на территорию РФ идет донастройка механизма на национальном уровне с китайской стороны и, надеемся, что уже к концу сентября он заработает. И наши граждане смогут поехать в Китай не только с Дальнего Востока, но и из центральной России. А также китайские группы смогут приезжать на территорию Российской Федерации", - рассказал Кондратьев. "Проблема техническая, идет адаптация и настройка механизмов", - добавил он. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, китай, дальний восток, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023, туризм, общество, новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, Дальний Восток, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023, Туризм, Общество, Новости - Туризм
МЭР надеется ввести групповой безвизовый туробмен с КНР к концу сентября

МЭР надеется на работу группового безвизового туробмена с КНР к концу сентября

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМногосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Многосторонний автомобильный пункт пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен – РИА Новости. Минэкономразвития РФ надеется, что туристический безвизовый групповой обмен с Китаем заработает в полную силу к концу сентября, устраняются технические сложности, рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем был перезапущен с 1 августа. В начале сентября министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что в рамках безвизовых групповых поездок жители России с приграничных регионов совершают до тысячи поездок в сутки в Китай. Он уточнял, что была принята первая группа китайских туристов в Москве и Санкт-Петербурге. До этого Ассоциация туроператоров России сообщала, что въезд туристических групп из Китая в Россию по безвизовому соглашению так и не начался, а "безвиз" на выезд работает только на Дальнем Востоке.
Страны мира. Индия - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Минэкономразвития ожидает запуска безвизового группового туробмена с Индией
11 сентября, 05:47
"С точки зрения въезда китайских граждан на территорию РФ идет донастройка механизма на национальном уровне с китайской стороны и, надеемся, что уже к концу сентября он заработает. И наши граждане смогут поехать в Китай не только с Дальнего Востока, но и из центральной России. А также китайские группы смогут приезжать на территорию Российской Федерации", - рассказал Кондратьев.
"Проблема техническая, идет адаптация и настройка механизмов", - добавил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Восточный экономический форум — 2023. День третий
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.

© РИА Новости / POOL
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1 из 20
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В самом разгаре обсуждение деловой повестки.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин и Основатель, главный исполнительный директор, председатель Ladies in the Frontline Слаузи Зодва Могами перед началом пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

В самом разгаре обсуждение деловой повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

Сессия: 60 минут с Евгением Поповым

В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.

Российско-Индийский круглый стол

Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".

Директор по развитию арендного жилья, АО ДОМ.РФ Вероника Янушкевич

Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.

Роль Сибири в развороте на Восток - как использовать дальневосточный опыт?

Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.

© РИА Новости / Александр Вильф
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8 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Для них организовали концерты и выставки.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Для них организовали концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

Восточный экономический форум во Владивостоке

Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит с 10 по 13 сентября.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума

Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.

Стенд компании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируются у стенда Минприроды России

Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.

© РИА Новости / Александр Вильф
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 20

Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 20

В самом разгаре обсуждение деловой повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 20

В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20

Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 20

Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 20

Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20

Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
8 из 20

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 20

Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 20

Для них организовали концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 20

Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Форум проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 20

Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20

Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
18 из 20

В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
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