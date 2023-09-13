https://ria.ru/20230913/tsivilev-1896068771.html

Сергей Цивилев вступил в должность губернатора Кемеровской области

Сергей Цивилев вступил в должность губернатора Кемеровской области - РИА Новости, 13.09.2023

Сергей Цивилев вступил в должность губернатора Кемеровской области

Вновь избранный губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев официально вступил в должность, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T12:06

2023-09-13T12:06

2023-09-13T12:06

кемеровская область

политика

сергей цивилев

кемерово

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КЕМЕРОВО, 13 сен - РИА Новости. Вновь избранный губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев официально вступил в должность, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня в Кемерове состоялась церемония вступления в должность губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Председатель избирательной комиссии региона Светлана Демидова сообщила, что выборы губернатора признаны состоявшимися и действительными. По итогам подсчета всех бюллетеней победителем стал Сергей Цивилев — за него проголосовали 1 315 922 человека, это 85,23% голосов избирателей", - говорится в сообщении. Сергей Цивилев принес присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации. Глава региона поблагодарил кузбассовцев за поддержку. "У нас в регионе сформировалась замечательная команда, которая развивает Кузбасс при очень активной поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Президентское кадетское училище, культурно-образовательный и музейно-театральный комплекс, Северо-Западный обход Кемерова, расселение из аварийного жилья — это только малая часть того, что делается благодаря постоянной заботе президента о Кузбассе. За нашу команду отдали свои голоса свыше 85% избирателей. Это говорит о том, что кузбассовцы гордятся своим регионом, поддерживают те изменения, которые сейчас происходят, и одобряют нашу работу. Наша задача на следующие пять лет — дальнейшее улучшение качества жизни людей", — приводятся в сообщении слова Сергея Цивилева. В торжественной церемонии вступления в должность губернатора Кузбасса приняли участие полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, министр спорта РФ Олег Матыцин, председатель законодательного собрания Кузбасса Алексей Зеленин, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, муфтий Духовного управления мусульман Кузбасса Тагир хазрат Бикчантаев, сенатор Российской Федерации Алексей Синицын, депутаты Государственной думы РФ Вероника Власова, Антон Горелкин, Александр Максимов, Олег Матвейчев, Вячеслав Петров, Владимир Самокиш, Павел Федяев, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Кузбассе, члены правительства Кузбасса, главы муниципалитетов региона, представители политических партий и общественности. "Эти пять лет были сложными, но команда Кузбасса вместе смогла прийти к достойному результату. Явка на выборы превысила 80%, это свидетельство большого доверия жителей региона. Кузбасс достиг успехов во многих сферах, он в числе первых по оказанию помощи участникам СВО и их семьям. Кузбасс будет делиться своими наработками и принципами развития с другими регионами. Желаю вашей команде новых успехов, и этому всегда будет способствовать поддержка президента России", — сказал полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев. На церемонии были представлены правительственные телеграммы от руководителя администрации президента Российской Федерации Антона Вайно, председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко, председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина, председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Эллы Памфиловой, министров Российской Федерации, губернаторов субъектов Российской Федерации, общественных организаций, видных деятелей науки, культуры и искусства страны. Выборы проходили 8, 9 и 10 сентября. В Кузбассе явка избирателей стала одной из самых высоких в России — 81,01%.

https://ria.ru/20230619/sirius-1879137329.html

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кемеровская область, политика, сергей цивилев, кемерово