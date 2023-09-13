https://ria.ru/20230913/sud-1896082933.html

Суд начал рассматривать дело о геноциде в Калужской области во время ВОВ

Суд начал рассматривать дело о геноциде в Калужской области во время ВОВ - РИА Новости, 13.09.2023

Суд начал рассматривать дело о геноциде в Калужской области во время ВОВ

Суд в Калужской области приступил к рассмотрению заявления прокуратуры о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:00

2023-09-13T13:00

2023-09-13T13:06

происшествия

калужская область

россия

санкт-петербург

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Суд в Калужской области приступил к рассмотрению заявления прокуратуры о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ. "В Калужском областном суде состоялось первое заседание по заявлению прокурора региона, направленному по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Рассматривался вопрос признания военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года территории Калужской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что прокурор области Константин Жиляков полностью поддержал заявленные требования и представил суду доказательства массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных нацистами путем расстрела, повешения и сожжения заживо. В процессе также приняли участие губернатор региона, историки, эксперты, свидетели фашистских злодеяний, представители общественности, волонтеры. При исследовании доказательств допрошен представитель следственного органа о находившемся в производстве уголовном деле по факту обнаружения останков мирных жителей, расстрелянных в 1942 году и захороненных в деревне Крюково. Также выступили руководитель областного бюро судебно-медицинской экспертизы и представитель регионального поискового движения. В судебном заседании допрошены свидетель и заинтересованное лицо, рассказавшие о массовых расстрелах мирного населения в январе 1942 года. Кроме того, исследованы письменные материалы дела Ранее в Калужский областной суд поступило заявление областного прокурора "о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 по сентябрь 1943 года территории Калужской области". Заявление было принято к производству, возбуждено гражданское дело. Генпрокуратура РФ сообщала, что в ходе подготовки иска были установлены факты массовых казней, истязаний, пыток мирных жителей и военнопленных путем расстрела, повешения, сожжения заживо, создания концлагерей, повсеместного расхищения и уничтожения материальных и культурных ценностей. По данным ведомства, политика оккупантов по отношению к мирному населению включала репрессии за любые формы неповиновения, ими была полностью разрушена система здравоохранения и продовольственного обеспечения населения, что способствовало увеличению смертности граждан от болезней и голода. Мирных жителей грабили, выгоняли из жилищ, освобождая площади для расквартирования немецких военных частей, отбирали последние продукты питания, в зимнее время – теплую одежду и обувь, обрекая людей на замерзание. Население области использовалось захватчиками как источник бесплатной рабочей силы, всего в рабство угнано более 300 тысяч человек. Общее число жертв за период оккупации нацистами в Калужской области превысило 26 тысяч человек. Полностью уничтожено более 320 населенных пунктов, опустошено и уничтожено почти 3,5 тысячи колхозов, свыше 15 тысяч общественных зданий, скотных дворов, зернохранилищ и кузниц, подчеркивает Генпрокуратура. Ранее суды Санкт-Петербурга, Крыма, Краснодарского, Ставропольского краев, Белгородской, Брянской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской и Ростовской областей вынесли решения о признании геноцидом народов СССР действий нацистских захватчиков в годы войны.

https://ria.ru/20230911/sud-1895637902.html

https://ria.ru/20230728/gitler-1886829851.html

https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, калужская область, россия, санкт-петербург, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945)