https://ria.ru/20230913/sollers-1895998253.html

"Соллерс" обдумывает создание СП по автокомпонентам в России

"Соллерс" обдумывает создание СП по автокомпонентам в России - РИА Новости, 13.09.2023

"Соллерс" обдумывает создание СП по автокомпонентам в России

"Соллерс" рассматривает возможность создания с российскими автопроизводителями совместного предприятия (СП) по выпуску автокомпонентов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T06:18

2023-09-13T06:18

2023-09-13T06:18

экономика

технологии

владивосток

россия

ульяновск

соллерс

ульяновский автомобильный завод (уаз)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен - РИА Новости. "Соллерс" рассматривает возможность создания с российскими автопроизводителями совместного предприятия (СП) по выпуску автокомпонентов, сообщила РИА Новости замгендиректора компании Зоя Каика. "Возможно в ближайшем будущем - и у нас как у группы, и на российском рынке в целом - СП вокруг создания компонентных производств. И мы для себя, в том числе, такую возможность рассматриваем как раз: создание СП вокруг производства автокомпонентов… Мы действительно готовы рассматривать различные формы СП с российскими игроками: и автопроизводителями, и производителями компонентов для того, чтобы активно стимулировать и быстрее запускать за счет этого рычага новые производства компонентов", - сказала она. Каика подчеркнула, что "Соллерс" по-прежнему является приверженцем идеи формальных или неформальных инвестиционных консорциумов с участием российских производителей для объединения объемов. По словам топ-менеджера, у российских автопроизводителей есть общие потребности по автокомпонентам, и их объемы легко унифицируются. "Соллерс" - российская автомобильная компания, владеющая производственными площадками в Ульяновске (УАЗ и "Соллерс Комтранс"), Елабуге ("Соллерс Алабуга"), Заволжье и Владивостоке. Акции компании торгуются на Московской бирже. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, технологии, владивосток, россия, ульяновск, соллерс, ульяновский автомобильный завод (уаз), вэф-2023