https://ria.ru/20230913/sankt-peterburg-1895939454.html
Власти Петербурга рассказали, что мешает возвращению иностранных туристов
Власти Петербурга рассказали, что мешает возвращению иностранных туристов - РИА Новости, 13.09.2023
Власти Петербурга рассказали, что мешает возвращению иностранных туристов
За восемь месяцев 2023 года Санкт-Петербург посетили пять миллионов гостей, что на десять процентов больше прошлогоднего показателя, однако есть нерешенные... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T13:47
2023-09-13T13:47
2023-09-13T13:47
туризм
новости - туризм
туризм
санкт-петербург
сергей корнеев
россия
отдых в россии
туристы
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. За восемь месяцев 2023 года Санкт-Петербург посетили пять миллионов гостей, что на десять процентов больше прошлогоднего показателя, однако есть нерешенные проблемы, сообщил глава комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев на международной выставке "Отдых".Виза в помощьГород на Неве постепенно начинает чувствовать эффект от внедрения системы электронных виз, однако из-за недостатка информации туристы им почти не пользуются, рассказал чиновник."Знаете, когда был очень хороший эффект от электронной визы? В 2019 году, когда Санкт-Петербург и Калининградская область были одними из первопроходцев этого эксперимента. Тогда виза была бесплатной, получить ее было немного полегче, но даже это не главное", — сказал Конеев.Сейчас особенно важно информировать иностранцев о возможности получения электронного разрешения на въезд, и помочь в этом могут структуры МИД РФ — посольства, консульства, а также визовые центры.Корнеев подчеркнул, что ни туркомпании в дружественных России странах, ни путешественники до сих пор не знают нюансов оформления электронной визы в РФ."Например, в странах Ближнего Востока, граждане которых вошли в список тех, кто может получить электронную визу, представления об этом механизме все еще нет или же оно минимально. Поэтому надо и совершенствовать сам механизм, и вести серьезную информационную кампанию за рубежом. Пока о нем не узнают, пока не поймут, как с ним работать, пока не будет информации из первых рук, ощутимого эффекта нам не добиться", — заявил Корнеев.Незаменимые иностранцыСеверной столице не хватает иностранных туристов, говорит чиновник. В 2019 году город посетили 5,5 процента россиян и 4,9 процента зарубежных путешественников. При этом иностранцы "давали 60 процентов оборота, у них был более высокий средний чек". В прошлом году в Санкт-Петербурге побывали 7,7 миллиона россиян.По словам Корнеева, город стремиться увеличить сезонность за счет событийных, деловых мероприятий и заботится о росте числа возвратных туристов, доля которых возросла с 25 до 40 процентов."Однако если смотреть по обороту средств, то без иностранного турпотока нам крайне сложно вернуться к цифрам, которые были до пандемии. Для этого надо принять 15-20 миллионов российских туристов, что, конечно, просто нереально", — сказал чиновник.
https://ria.ru/20220827/sankt-peterburg-1812380913.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, санкт-петербург, сергей корнеев, россия, отдых в россии, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Санкт-Петербург, Сергей Корнеев, Россия, отдых в России, туристы
Власти Петербурга рассказали, что мешает возвращению иностранных туристов
Комитет по развитию туризма Петербурга: городу не хватает иностранных туристов
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. За восемь месяцев 2023 года Санкт-Петербург посетили пять миллионов гостей, что на десять процентов больше прошлогоднего показателя, однако есть нерешенные проблемы, сообщил глава комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев на международной выставке "Отдых".
Город на Неве
постепенно начинает чувствовать эффект от внедрения системы электронных виз, однако из-за недостатка информации туристы им почти не пользуются, рассказал чиновник.
"Знаете, когда был очень хороший эффект от электронной визы? В 2019 году, когда Санкт-Петербург и Калининградская область
были одними из первопроходцев этого эксперимента. Тогда виза была бесплатной, получить ее было немного полегче, но даже это не главное", — сказал Конеев.
Сейчас особенно важно информировать иностранцев о возможности получения электронного разрешения на въезд, и помочь в этом могут структуры МИД РФ
— посольства, консульства, а также визовые центры.
Корнеев подчеркнул, что ни туркомпании в дружественных России странах, ни путешественники до сих пор не знают нюансов оформления электронной визы в РФ.
"Например, в странах Ближнего Востока
, граждане которых вошли в список тех, кто может получить электронную визу, представления об этом механизме все еще нет или же оно минимально. Поэтому надо и совершенствовать сам механизм, и вести серьезную информационную кампанию за рубежом. Пока о нем не узнают, пока не поймут, как с ним работать, пока не будет информации из первых рук, ощутимого эффекта нам не добиться", — заявил Корнеев.
Северной столице не хватает иностранных туристов, говорит чиновник. В 2019 году город посетили 5,5 процента россиян и 4,9 процента зарубежных путешественников.
При этом иностранцы "давали 60 процентов оборота, у них был более высокий средний чек". В прошлом году в Санкт-Петербурге побывали 7,7 миллиона россиян.
По словам Корнеева, город стремиться увеличить сезонность за счет событийных, деловых мероприятий и заботится о росте числа возвратных туристов, доля которых возросла с 25 до 40 процентов.
"Однако если смотреть по обороту средств, то без иностранного турпотока нам крайне сложно вернуться к цифрам, которые были до пандемии. Для этого надо принять 15-20 миллионов российских туристов, что, конечно, просто нереально", — сказал чиновник.
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