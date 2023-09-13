https://ria.ru/20230913/sankt-peterburg-1895939454.html

Власти Петербурга рассказали, что мешает возвращению иностранных туристов

Власти Петербурга рассказали, что мешает возвращению иностранных туристов - РИА Новости, 13.09.2023

Власти Петербурга рассказали, что мешает возвращению иностранных туристов

За восемь месяцев 2023 года Санкт-Петербург посетили пять миллионов гостей, что на десять процентов больше прошлогоднего показателя, однако есть нерешенные... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T13:47

2023-09-13T13:47

2023-09-13T13:47

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. За восемь месяцев 2023 года Санкт-Петербург посетили пять миллионов гостей, что на десять процентов больше прошлогоднего показателя, однако есть нерешенные проблемы, сообщил глава комитета по развитию туризма Северной столицы Сергей Корнеев на международной выставке "Отдых".Виза в помощьГород на Неве постепенно начинает чувствовать эффект от внедрения системы электронных виз, однако из-за недостатка информации туристы им почти не пользуются, рассказал чиновник."Знаете, когда был очень хороший эффект от электронной визы? В 2019 году, когда Санкт-Петербург и Калининградская область были одними из первопроходцев этого эксперимента. Тогда виза была бесплатной, получить ее было немного полегче, но даже это не главное", — сказал Конеев.Сейчас особенно важно информировать иностранцев о возможности получения электронного разрешения на въезд, и помочь в этом могут структуры МИД РФ — посольства, консульства, а также визовые центры.Корнеев подчеркнул, что ни туркомпании в дружественных России странах, ни путешественники до сих пор не знают нюансов оформления электронной визы в РФ."Например, в странах Ближнего Востока, граждане которых вошли в список тех, кто может получить электронную визу, представления об этом механизме все еще нет или же оно минимально. Поэтому надо и совершенствовать сам механизм, и вести серьезную информационную кампанию за рубежом. Пока о нем не узнают, пока не поймут, как с ним работать, пока не будет информации из первых рук, ощутимого эффекта нам не добиться", — заявил Корнеев.Незаменимые иностранцыСеверной столице не хватает иностранных туристов, говорит чиновник. В 2019 году город посетили 5,5 процента россиян и 4,9 процента зарубежных путешественников. При этом иностранцы "давали 60 процентов оборота, у них был более высокий средний чек". В прошлом году в Санкт-Петербурге побывали 7,7 миллиона россиян.По словам Корнеева, город стремиться увеличить сезонность за счет событийных, деловых мероприятий и заботится о росте числа возвратных туристов, доля которых возросла с 25 до 40 процентов."Однако если смотреть по обороту средств, то без иностранного турпотока нам крайне сложно вернуться к цифрам, которые были до пандемии. Для этого надо принять 15-20 миллионов российских туристов, что, конечно, просто нереально", — сказал чиновник.

https://ria.ru/20220827/sankt-peterburg-1812380913.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, санкт-петербург, сергей корнеев, россия, отдых в россии, туристы