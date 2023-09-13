Пашинян объяснил, почему Ереван пошел на пражские договоренности
Пашинян: Ереван пошел на пражские договоренности из-за бездействия союзников
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван пошел на признание территориальной целостности Азербайджана из-за бездействия союзников во время обострения на азербайджанской границе в сентябре прошлого года.
"Когда (в сентябре 2022 года - ред.) Азербайджан атаковал территорию Армении, захватывал территории, а союзники молчат и не реагируют, Республика Армения была обязана 6 октября (в Праге по итогам встречи Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем) пойти на эти договоренности, чтобы зафиксировать собственный суверенитет и территориальную целостность. Те, кто говорит, что это неправильное решение, - утверждают, что Армения не должна быть суверенным государством", - сказал Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.