https://ria.ru/20230913/pashinyan-1896183010.html

Пашинян объяснил, почему Ереван пошел на пражские договоренности

Пашинян объяснил, почему Ереван пошел на пражские договоренности - РИА Новости, 13.09.2023

Пашинян объяснил, почему Ереван пошел на пражские договоренности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван пошел на признание территориальной целостности Азербайджана из-за бездействия союзников во время... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T18:20

2023-09-13T18:20

2023-09-13T18:20

никол пашинян

азербайджан

армения

ильхам алиев

эммануэль макрон

ереван

в мире

евросовет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816423820_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_24eff7756ef6d29c5f80470048f48f06.jpg

ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван пошел на признание территориальной целостности Азербайджана из-за бездействия союзников во время обострения на азербайджанской границе в сентябре прошлого года. "Когда (в сентябре 2022 года - ред.) Азербайджан атаковал территорию Армении, захватывал территории, а союзники молчат и не реагируют, Республика Армения была обязана 6 октября (в Праге по итогам встречи Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем) пойти на эти договоренности, чтобы зафиксировать собственный суверенитет и территориальную целостность. Те, кто говорит, что это неправильное решение, - утверждают, что Армения не должна быть суверенным государством", - сказал Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230905/karabakh-1894320946.html

https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html

азербайджан

армения

ереван

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

никол пашинян, азербайджан, армения, ильхам алиев, эммануэль макрон, ереван, в мире, евросовет, нагорный карабах