Рейтинг@Mail.ru
Пашинян объяснил, почему Ереван пошел на пражские договоренности - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/pashinyan-1896183010.html
Пашинян объяснил, почему Ереван пошел на пражские договоренности
Пашинян объяснил, почему Ереван пошел на пражские договоренности - РИА Новости, 13.09.2023
Пашинян объяснил, почему Ереван пошел на пражские договоренности
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван пошел на признание территориальной целостности Азербайджана из-за бездействия союзников во время... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T18:20
2023-09-13T18:20
никол пашинян
азербайджан
армения
ильхам алиев
эммануэль макрон
ереван
в мире
евросовет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816423820_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_24eff7756ef6d29c5f80470048f48f06.jpg
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван пошел на признание территориальной целостности Азербайджана из-за бездействия союзников во время обострения на азербайджанской границе в сентябре прошлого года. "Когда (в сентябре 2022 года - ред.) Азербайджан атаковал территорию Армении, захватывал территории, а союзники молчат и не реагируют, Республика Армения была обязана 6 октября (в Праге по итогам встречи Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем) пойти на эти договоренности, чтобы зафиксировать собственный суверенитет и территориальную целостность. Те, кто говорит, что это неправильное решение, - утверждают, что Армения не должна быть суверенным государством", - сказал Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230905/karabakh-1894320946.html
https://ria.ru/20230910/karabakh-1895309920.html
азербайджан
армения
ереван
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816423820_0:96:2230:1768_1920x0_80_0_0_7828905cf87482e5c206c34ee03cf16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никол пашинян, азербайджан, армения, ильхам алиев, эммануэль макрон, ереван, в мире, евросовет, нагорный карабах
Никол Пашинян, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Эммануэль Макрон, Ереван, В мире, Евросовет, Нагорный Карабах
Пашинян объяснил, почему Ереван пошел на пражские договоренности

Пашинян: Ереван пошел на пражские договоренности из-за бездействия союзников

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван пошел на признание территориальной целостности Азербайджана из-за бездействия союзников во время обострения на азербайджанской границе в сентябре прошлого года.
"Когда (в сентябре 2022 года - ред.) Азербайджан атаковал территорию Армении, захватывал территории, а союзники молчат и не реагируют, Республика Армения была обязана 6 октября (в Праге по итогам встречи Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также президентом Франции Эммануэлем Макроном и председателем Евросовета Шарлем Мишелем) пойти на эти договоренности, чтобы зафиксировать собственный суверенитет и территориальную целостность. Те, кто говорит, что это неправильное решение, - утверждают, что Армения не должна быть суверенным государством", - сказал Пашинян, выступая на правительственном часе в парламенте.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В МИД ответили на заявления Еревана о роли Москвы в ситуации с Карабахом
5 сентября, 16:00
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Лавров осудил Пашиняна за слова о том, что Москва "сдала" Карабах Баку
10 сентября, 12:14
 
Никол ПашинянАзербайджанАрменияИльхам АлиевЭммануэль МакронЕреванВ миреЕвросоветНагорный Карабах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала