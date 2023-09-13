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Ереван пока не видит в Западе источник всей поддержки, заявил Пашинян - РИА Новости, 13.09.2023
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16:47 13.09.2023 (обновлено: 17:42 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/pashinyan-1896157405.html
Ереван пока не видит в Западе источник всей поддержки, заявил Пашинян
Ереван пока не видит в Западе источник всей поддержки, заявил Пашинян - РИА Новости, 13.09.2023
Ереван пока не видит в Западе источник всей поддержки, заявил Пашинян
Западным странам далеко до того, чтобы Ереван рассматривал их как источник необходимой ему поддержки, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:47
2023-09-13T17:42
армения
ереван
в мире
никол пашинян
азербайджан
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Западным странам далеко до того, чтобы Ереван рассматривал их как источник необходимой ему поддержки, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico."Пашинян признал, что западным странам еще далеко до того, чтобы их рассматривали источником всей поддержки, которая необходима Армении", - говорится в сообщении.В интервью Пашинян также заявил, что что из-за конфликта на Украине Ереван - чьи интересы Москва защитила во время конфликты в Карабахе - больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности.Во вторник президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. При этом Путин сообщил, что находится в контакте с Пашиняном и проблем в общении нет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. При посредничестве Москвы 10 ноября 2020 года стороны договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230911/ucheniya-1895685053.html
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армения, ереван, в мире, никол пашинян, азербайджан
Армения, Ереван, В мире, Никол Пашинян, Азербайджан
Ереван пока не видит в Западе источник всей поддержки, заявил Пашинян

Пашинян: Ереван пока не видит в Западе источник всей необходимой ему поддержки

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Западным странам далеко до того, чтобы Ереван рассматривал их как источник необходимой ему поддержки, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico.
"Пашинян признал, что западным странам еще далеко до того, чтобы их рассматривали источником всей поддержки, которая необходима Армении", - говорится в сообщении.
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В интервью Пашинян также заявил, что что из-за конфликта на Украине Ереван - чьи интересы Москва защитила во время конфликты в Карабахе - больше не может полагаться на Россию как на гаранта своей безопасности.
Во вторник президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. При этом Путин сообщил, что находится в контакте с Пашиняном и проблем в общении нет.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. При посредничестве Москвы 10 ноября 2020 года стороны договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
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