https://ria.ru/20230913/pashinyan-1896157263.html

Пашинян больше не считает Россию гарантом безопасности Армении

Пашинян больше не считает Россию гарантом безопасности Армении - РИА Новости, 13.09.2023

Пашинян больше не считает Россию гарантом безопасности Армении

Из-за конфликта на Украине Ереван, интересы которого Москва защитила во время конфликта в Карабахе, больше не может полагаться на Россию как гаранта... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:47

2023-09-13T16:47

2023-09-13T18:02

в мире

россия

армения

никол пашинян

азербайджан

нагорный карабах

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Из-за конфликта на Украине Ереван, интересы которого Москва защитила во время конфликта в Карабахе, больше не может полагаться на Россию как гаранта безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico."Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном", — сказал он.По ходу развития украинского конфликта Москва стремилась избежать разрыва связей с Азербайджаном и Турцией, добавил армянский премьер. "Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других. <...> Мы хотим иметь независимую, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. <…> Не может быть случая, когда Армения станет "прокси", — заключил Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Азербайджан и Армения предприняли несколько попыток заключить перемирие и в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые раньше находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — в Лачинском коридоре. В Ереване расценивают это как грубое нарушение трехсторонних договоренностей и заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.Как отметил президент Владимир Путин, таким образом, само армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. По словам российского лидера, он находится в контакте с Пашиняном и проблем в общении у них нет.

https://ria.ru/20230912/pashinyan-1895786215.html

https://ria.ru/20230907/armeniya-1894624766.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, армения, никол пашинян, азербайджан, нагорный карабах