Пашинян больше не считает Россию гарантом безопасности Армении
Пашинян: РФ не может быть гарантом безопасности Армении из-за конфликта с Киевом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Из-за конфликта на Украине Ереван, интересы которого Москва защитила во время конфликта в Карабахе, больше не может полагаться на Россию как гаранта безопасности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью изданию Politico.
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"Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что растут опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном", — сказал он.
По ходу развития украинского конфликта Москва стремилась избежать разрыва связей с Азербайджаном и Турцией, добавил армянский премьер.
"Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других. <...> Мы хотим иметь независимую, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. <…> Не может быть случая, когда Армения станет "прокси", — заключил Пашинян.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Азербайджан и Армения предприняли несколько попыток заключить перемирие и в ночь на 10 ноября при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые раньше находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В регионе разместились российские миротворцы. Позже Баку и Ереван при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора.
В апреле 2023-го азербайджанские пограничники установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией — в Лачинском коридоре. В Ереване расценивают это как грубое нарушение трехсторонних договоренностей и заявляют, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
На этом фоне в мае Пашинян заявил, что Армения признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев ответил тогда, что мирный договор может быть подписан уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
Как отметил президент Владимир Путин, таким образом, само армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. По словам российского лидера, он находится в контакте с Пашиняном и проблем в общении у них нет.