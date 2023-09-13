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Noize MC* рассказал о негативном последствии отъезда из России - РИА Новости, 13.09.2023
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Шоубиз
 
17:38 13.09.2023 (обновлено: 17:49 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/noizemc-1896165602.html
Noize MC* рассказал о негативном последствии отъезда из России
Noize MC* рассказал о негативном последствии отъезда из России - РИА Новости, 13.09.2023
Noize MC* рассказал о негативном последствии отъезда из России
Российских хип-хоп-исполнитель Noize MC* (Иван Алексеев*) стал гостем YouTube-канала Юзефович, в котором рассказал о негативном последствии его побега из... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:38
2023-09-13T17:49
шоубиз
новости шоу-бизнеса
знаменитости
россия
noize mc (иван алексеев)
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российских хип-хоп-исполнитель Noize MC* (Иван Алексеев*) стал гостем YouTube-канала Юзефович, в котором рассказал о негативном последствии его побега из России. &quot;Скучаю удивительным образом по людям – тем, с которыми не могу увидеться&quot;, – прокомментировал рэпер.После начала спецоперации Noize MC* публично осудил ее. Затем в Сети появилась информация о том, что он переехал в Литву. Артист перестал выступать в России и начал давать концерты за границей.В ноябре прошлого года его признали иноагентом.*Признан Минюстом иноагентом
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новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия, noize mc (иван алексеев)
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Знаменитости, Россия, Noize MC (Иван Алексеев)
Noize MC* рассказал о негативном последствии отъезда из России

Рэпер Noize MC* признался, что скучает по некоторым людям после эмиграции

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкРэпер Noize MC
Рэпер Noize MC - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российских хип-хоп-исполнитель Noize MC* (Иван Алексеев*) стал гостем YouTube-канала Юзефович, в котором рассказал о негативном последствии его побега из России.
«

"Скучаю удивительным образом по людям – тем, с которыми не могу увидеться", – прокомментировал рэпер.

После начала спецоперации Noize MC* публично осудил ее. Затем в Сети появилась информация о том, что он переехал в Литву.
Артист перестал выступать в России и начал давать концерты за границей.
В ноябре прошлого года его признали иноагентом.
*Признан Минюстом иноагентом
Рэпер Noize MC выступают на концерте-поединке Red Bull SoundClash в спортивном комплексе ЦСКА-Арена в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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22 августа, 13:43
 
ШоубизНовости шоу-бизнесаЗнаменитостиРоссияNoize MC (Иван Алексеев)
 
 
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