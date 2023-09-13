https://ria.ru/20230913/noizemc-1896165602.html

Noize MC* рассказал о негативном последствии отъезда из России

Noize MC* рассказал о негативном последствии отъезда из России - РИА Новости, 13.09.2023

Noize MC* рассказал о негативном последствии отъезда из России

Российских хип-хоп-исполнитель Noize MC* (Иван Алексеев*) стал гостем YouTube-канала Юзефович, в котором рассказал о негативном последствии его побега из... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T17:38

2023-09-13T17:38

2023-09-13T17:49

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МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Российских хип-хоп-исполнитель Noize MC* (Иван Алексеев*) стал гостем YouTube-канала Юзефович, в котором рассказал о негативном последствии его побега из России. "Скучаю удивительным образом по людям – тем, с которыми не могу увидеться", – прокомментировал рэпер.После начала спецоперации Noize MC* публично осудил ее. Затем в Сети появилась информация о том, что он переехал в Литву. Артист перестал выступать в России и начал давать концерты за границей.В ноябре прошлого года его признали иноагентом.*Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230822/noize-1891499658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, знаменитости, россия, noize mc (иван алексеев)