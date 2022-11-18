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Минюст включил Светова*, Шихман* и Noize MC* в список иноагентов - РИА Новости, 18.11.2022
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Минюст включил Светова*, Шихман* и Noize MC* в список иноагентов
Минюст включил Светова*, Шихман* и Noize MC* в список иноагентов - РИА Новости, 18.11.2022
Минюст включил Светова*, Шихман* и Noize MC* в список иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, блогера Михаила Светова*, журналистку Ирину Шихман*, рэпера... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T21:09
2022-11-18T21:55
иноагенты
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, блогера Михаила Светова*, журналистку Ирину Шихман*, рэпера Ивана Алексеева*.Иван Алексеев* - имя рэпера Noize MC*.Реестр физлиц-иноагентов также пополнили блогер Руслан Карпук*, политик и блогер Вячеслав Мальцев*, физик Андрей Заякин*, юрист Олимпиада Усанова*.В реестр СМИ-иноагентов включены журналист и общественный деятель Ирек Биккинин** и журналист Дмитрий Колезев**.Ирек Биккинин** – главный редактор "Татарской газеты".Дмитрий Колезев** – уральский журналист и медиаменеджер, ныне главный редактор издания Republic** (СМИ-иноагент). После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.** СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
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иноагенты, россия, украина
иноагенты, Россия, Украина
21:09 18.11.2022 (обновлено: 21:55 18.11.2022)
 
Минюст включил Светова*, Шихман* и Noize MC* в список иноагентов

Минюст включил блогера Светова, журналистку Шихман, рэпера Noize MC в список иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ на Житной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, блогера Михаила Светова*, журналистку Ирину Шихман*, рэпера Ивана Алексеева*.

"Шихман Ирина Юрьевна*, Алексеев Иван Александрович*, Светов Михаил Владимирович*", - следует из соответствующего перечня ведомства.

Иван Алексеев* - имя рэпера Noize MC*.
Реестр физлиц-иноагентов также пополнили блогер Руслан Карпук*, политик и блогер Вячеслав Мальцев*, физик Андрей Заякин*, юрист Олимпиада Усанова*.
В реестр СМИ-иноагентов включены журналист и общественный деятель Ирек Биккинин** и журналист Дмитрий Колезев**.
Ирек Биккинин** – главный редактор "Татарской газеты".
Дмитрий Колезев** – уральский журналист и медиаменеджер, ныне главный редактор издания Republic** (СМИ-иноагент). После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.
** СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
17 ноября, 16:17
Суд рассмотрит дело Яшина* об исключении из списка иноагентов 21 ноября
 
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