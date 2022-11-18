https://ria.ru/20221118/inoagentovy-1832652012.html

Минюст включил Светова*, Шихман* и Noize MC* в список иноагентов

Минюст включил Светова*, Шихман* и Noize MC* в список иноагентов - РИА Новости, 18.11.2022

Минюст включил Светова*, Шихман* и Noize MC* в список иноагентов

Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, блогера Михаила Светова*, журналистку Ирину Шихман*, рэпера... РИА Новости, 18.11.2022

2022-11-18T21:09

2022-11-18T21:09

2022-11-18T21:55

иноагенты

россия

украина

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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, блогера Михаила Светова*, журналистку Ирину Шихман*, рэпера Ивана Алексеева*.Иван Алексеев* - имя рэпера Noize MC*.Реестр физлиц-иноагентов также пополнили блогер Руслан Карпук*, политик и блогер Вячеслав Мальцев*, физик Андрей Заякин*, юрист Олимпиада Усанова*.В реестр СМИ-иноагентов включены журналист и общественный деятель Ирек Биккинин** и журналист Дмитрий Колезев**.Ирек Биккинин** – главный редактор "Татарской газеты".Дмитрий Колезев** – уральский журналист и медиаменеджер, ныне главный редактор издания Republic** (СМИ-иноагент). После начала спецоперации на Украине Колезев* объявил, что уехал за границу.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов в России.** СМИ, выполняющие функции иноагентов в России.

https://ria.ru/20221117/yashin-1832244573.html

россия

украина

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

иноагенты, россия, украина