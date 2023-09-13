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Глава МИД Британии обсудил с турецким коллегой вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:33 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/nato-1896219906.html
Глава МИД Британии обсудил с турецким коллегой вступление Швеции в НАТО
Глава МИД Британии обсудил с турецким коллегой вступление Швеции в НАТО - РИА Новости, 13.09.2023
Глава МИД Британии обсудил с турецким коллегой вступление Швеции в НАТО
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил в среду, что детально обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом вступление Швеции в НАТО и обеспокоенности... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T22:33
2023-09-13T22:33
специальная военная операция на украине
в мире
швеция
турция
джеймс клеверли
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
евросоюз
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СТАМБУЛ, 13 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил в среду, что детально обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом вступление Швеции в НАТО и обеспокоенности Анкары из-за антитеррористического законодательства Стокгольма. Прибывший в Анкару с официальным визитом Клеверли сообщил, что детально обсудил с Фиданом вступление Швеции в НАТО. По словам Клеверли, Лондон считает Швецию "крайне способной в плане обороны державой", страной, которая прибавит обороноспособности альянсу. "Мы обсудили сегодня кратко, а до этого в деталях, обеспокоенность Анкары по поводу проблем с экстремизмом и контртерроризмом (в Швеции - ред.) ... мы хотели бы увидеть как можно скорее решение значительных проблем, чтобы Швеция стала полноправным членом НАТО. Это поможет самообороне Великобритании и Турции, а также НАТО в широком смысле. Мы рады обеспечить посредничество с целью устранения тех проблем, которые озвучила Турция", - заявил Клеверли в Анкаре на совместной пресс-конференции с Фиданом. Он отметил, что Лондон также намерен укреплять сотрудничество с Анкарой в рамках НАТО, так как Турция является "незаменимым" членом альянса. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в Вашингтоне увязывают вопрос о продаже Турции истребителей F-16 с одобрением Анкарой заявки Стокгольма на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, он не может сказать "да" членству Швеции в НАТО, пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием (парламентом) Турции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого парламента осенью этого года. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html
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швеция
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в мире, швеция, турция, джеймс клеверли, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, нато, анкара (провинция), f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Швеция, Турция, Джеймс Клеверли, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз, НАТО, Анкара (провинция), F-16
Глава МИД Британии обсудил с турецким коллегой вступление Швеции в НАТО

Глава МИД Британии Клеверли обсудил Фиданом вступление Швеции в НАТО

© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции
Флаги Турции, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 13 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил в среду, что детально обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом вступление Швеции в НАТО и обеспокоенности Анкары из-за антитеррористического законодательства Стокгольма.
Прибывший в Анкару с официальным визитом Клеверли сообщил, что детально обсудил с Фиданом вступление Швеции в НАТО. По словам Клеверли, Лондон считает Швецию "крайне способной в плане обороны державой", страной, которая прибавит обороноспособности альянсу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Эрдоган спас НАТО. И подставил Украину
11 июля, 17:14
"Мы обсудили сегодня кратко, а до этого в деталях, обеспокоенность Анкары по поводу проблем с экстремизмом и контртерроризмом (в Швеции - ред.) ... мы хотели бы увидеть как можно скорее решение значительных проблем, чтобы Швеция стала полноправным членом НАТО. Это поможет самообороне Великобритании и Турции, а также НАТО в широком смысле. Мы рады обеспечить посредничество с целью устранения тех проблем, которые озвучила Турция", - заявил Клеверли в Анкаре на совместной пресс-конференции с Фиданом.
Он отметил, что Лондон также намерен укреплять сотрудничество с Анкарой в рамках НАТО, так как Турция является "незаменимым" членом альянса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в Вашингтоне увязывают вопрос о продаже Турции истребителей F-16 с одобрением Анкарой заявки Стокгольма на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, он не может сказать "да" членству Швеции в НАТО, пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием (парламентом) Турции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого парламента осенью этого года.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.
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Эрдоган опять не оправдал надежд Запада
5 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреШвецияТурцияДжеймс КлеверлиХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганЕвросоюзНАТОАнкара (провинция)F-16
 
 
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