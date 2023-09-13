Глава МИД Британии обсудил с турецким коллегой вступление Швеции в НАТО
Глава МИД Британии Клеверли обсудил Фиданом вступление Швеции в НАТО
© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции, НАТО и Швеции
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции, НАТО и Швеции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 13 сен – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил в среду, что детально обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом вступление Швеции в НАТО и обеспокоенности Анкары из-за антитеррористического законодательства Стокгольма.
Прибывший в Анкару с официальным визитом Клеверли сообщил, что детально обсудил с Фиданом вступление Швеции в НАТО. По словам Клеверли, Лондон считает Швецию "крайне способной в плане обороны державой", страной, которая прибавит обороноспособности альянсу.
"Мы обсудили сегодня кратко, а до этого в деталях, обеспокоенность Анкары по поводу проблем с экстремизмом и контртерроризмом (в Швеции - ред.) ... мы хотели бы увидеть как можно скорее решение значительных проблем, чтобы Швеция стала полноправным членом НАТО. Это поможет самообороне Великобритании и Турции, а также НАТО в широком смысле. Мы рады обеспечить посредничество с целью устранения тех проблем, которые озвучила Турция", - заявил Клеверли в Анкаре на совместной пресс-конференции с Фиданом.
Он отметил, что Лондон также намерен укреплять сотрудничество с Анкарой в рамках НАТО, так как Турция является "незаменимым" членом альянса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что в Вашингтоне увязывают вопрос о продаже Турции истребителей F-16 с одобрением Анкарой заявки Стокгольма на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, он не может сказать "да" членству Швеции в НАТО, пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием (парламентом) Турции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого парламента осенью этого года.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор не получила окончательного венгерского и турецкого одобрения. Швеция как член Евросоюза на переговорах с Эрдоганом в Вильнюсе перед саммитом НАТО согласилась в обмен на ратификацию заявки способствовать активизации процесса вступления Турции в ЕС. При этом генсек НАТО подчеркивал, что, в принципе, вопросы вступления Швеции в НАТО и присоединения Турции к ЕС "между собой не связаны". В августе генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в альянс этой осенью.