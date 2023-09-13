https://ria.ru/20230913/mirotvortsy-1896151174.html

Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией

Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией - РИА Новости, 13.09.2023

Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:35

2023-09-13T16:35

2023-09-13T17:54

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россия

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ильхам алиев

politico

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше.Как заявил Пашинян в интервью изданию Politico, Нагорный Карабах был зоной ответственности российских миротворцев. По его словам, ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась на фоне гуманитарного кризиса после закрытия Лачинского коридора, связывающего Карабах с Арменией."Так как эти проблемы (с закрытием Лачинского коридора - ред.) существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше", - заявил Пашинян.Президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Президент подчеркнул, что это было не решение России, а решение армянского руководства. При этом он сообщил, что находится в контакте с Пашиняном, проблем в общении нет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. При посредничестве Москвы 10 ноября 2020 года стороны договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении также обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html

https://ria.ru/20230913/pashinyan-1896157405.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, армения, россия, нагорный карабах, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, politico, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе