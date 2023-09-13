Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией - РИА Новости, 13.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 13.09.2023 (обновлено: 17:54 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/mirotvortsy-1896151174.html
Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией
Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией - РИА Новости, 13.09.2023
Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T16:35
2023-09-13T17:54
в мире
армения
россия
нагорный карабах
никол пашинян
владимир путин
ильхам алиев
politico
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:46:3264:1882_1920x0_80_0_0_c52cb1e31099dc08dfc642363ad75b80.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше.Как заявил Пашинян в интервью изданию Politico, Нагорный Карабах был зоной ответственности российских миротворцев. По его словам, ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась на фоне гуманитарного кризиса после закрытия Лачинского коридора, связывающего Карабах с Арменией."Так как эти проблемы (с закрытием Лачинского коридора - ред.) существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше", - заявил Пашинян.Президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Президент подчеркнул, что это было не решение России, а решение армянского руководства. При этом он сообщил, что находится в контакте с Пашиняном, проблем в общении нет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. При посредничестве Москвы 10 ноября 2020 года стороны договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении также обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html
https://ria.ru/20230913/pashinyan-1896157405.html
армения
россия
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874770208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6af1ee3b609ae0723b995738772cfd28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, нагорный карабах, никол пашинян, владимир путин, ильхам алиев, politico, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Россия, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Politico, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией

Премьер Армении Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше.
Как заявил Пашинян в интервью изданию Politico, Нагорный Карабах был зоной ответственности российских миротворцев. По его словам, ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась на фоне гуманитарного кризиса после закрытия Лачинского коридора, связывающего Карабах с Арменией.
Город Степанакерт - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Пашинян вновь заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана
Вчера, 16:41
"Так как эти проблемы (с закрытием Лачинского коридора - ред.) существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше", - заявил Пашинян.
Президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Президент подчеркнул, что это было не решение России, а решение армянского руководства. При этом он сообщил, что находится в контакте с Пашиняном, проблем в общении нет.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. При посредничестве Москвы 10 ноября 2020 года стороны договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении также обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Ереван пока не видит в Западе источник всей поддержки, заявил Пашинян
Вчера, 16:47
 
В миреАрменияРоссияНагорный КарабахНикол ПашинянВладимир ПутинИльхам АлиевPoliticoУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала