Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией
Премьер Армении Пашинян заявил, что миротворцы не справились со своей миссией
Премьер-министр Армении Никол Пашинян . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе, при этом он сомневается, что без них ситуация в регионе была бы лучше.
Как заявил Пашинян в интервью изданию Politico, Нагорный Карабах был зоной ответственности российских миротворцев. По его словам, ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась на фоне гуманитарного кризиса после закрытия Лачинского коридора, связывающего Карабах с Арменией.
"Так как эти проблемы (с закрытием Лачинского коридора - ред.) существуют, миротворцы РФ не справились со своей задачей. Но я не могу сказать, что, если бы российские миротворцы не были в Нагорном Карабахе, ситуация сейчас была бы лучше", - заявил Пашинян.
Президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Президент подчеркнул, что это было не решение России, а решение армянского руководства. При этом он сообщил, что находится в контакте с Пашиняном, проблем в общении нет.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. При посредничестве Москвы 10 ноября 2020 года стороны договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Азербайджанские пограничники 23 апреля 2023 года установили контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией - он появился в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. КПП расположился на новом шоссе, построенном после перемирия 2020 года в объезд Лачина - у моста через реку Хакари в 16 километрах к востоку от села Тех Сюникской области Армении. Рядом с объектом находится наблюдательный пост российского миротворческого контингента. Появление КПП в Баку объяснили неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. МИД Армении назвал установление КПП грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана 2020 года. Власти Армении также обращают внимание на то, что блокирование Лачинского коридора привело к гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе.
В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.