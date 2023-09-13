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Путин встретится с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке

Путин встретится с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке - РИА Новости, 13.09.2023

Путин встретится с Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, это будет уже вторая встреча лидеров двух государств, точное место ее проведения пока... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T00:09

2023-09-13T00:09

2023-09-13T00:10

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном, это будет уже вторая встреча лидеров двух государств, точное место ее проведения пока держится в секрете. Как сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, визит будет полноформатным, ожидаются переговоры делегаций, при необходимости встреча лидеров один на один и торжественный обед от имени президента России. Среди тем к обсуждению - двусторонние отношения и "насыщенный обмен мнениями" по международным делам, при этом может обсуждаться и "сотрудничество в чувствительных областях". За итогами визита обещают пристально следить в США. Накануне северокорейский лидер прибыл на Дальний Восток на своем бронепоезде. По данным Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), в поездке его сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой Партии Пак Чон Чхон, заместитель главы Центрального военного комитета Ли Бён Чхоль и другие высокопоставленные чиновники и военные. Кремль официально подтвердил приезд лидера КНДР 11 сентября, при этом точная дата названа не была. В тот же день аналогичная информация была опубликована ЦТАК. До этого информация о визите со ссылкой на источники появилась в западных СМИ. Это первая за 4 года зарубежная поездка Ким Чен Ына и вторая его поездка в Россию. В прошлый раз он приезжал в 2019 году. Формат переговоров "Это будет полноформатный визит. Это будут переговоры двух делегаций, и после этого при необходимости продолжат свое общение лидеры уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи", - говорил ранее Песков. Пресс-конференции по итогам общения, по его словам, не запланировано. Держится в секрете пока и место встречи. "Пока мы не говорим, на Дальнем Востоке", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам на вопрос, где пройдет встреча. Накануне Путин на пленарной сессии ВЭФ сообщил о своих планах посетить космодром Восточный, отметив, что у него "там есть своя программа", но детали раскрывать не стал. Состав делегаций Песков сообщил, что в переговорах будет участвовать министр обороны России Сергей Шойгу. Однако отдельной встречи министров обороны двух стран в ходе визита, по его словам, не предполагается. Утром во вторник ЦТАК опубликовало фотографии с церемонии отбытия Ким Чен Ына в Россию, на которых видно, что в составе северокорейской делегации среди прочих глава МИД Чхве Сон Хи, недавно вернувшийся в публичное поле бывший №1 среди военных чиновников Пак Чон Чхон, который теперь занимает должность главы отдела военного управления ЦК Трудовой Партии КНДР, а также заместитель главы Центрального военного комитета Ли Бён Чхоль. Всего на фотографиях видно не менее 13 человек сопровождающих. Как сообщило южнокорейское агентство Рёнхап, с Ким Чен Ыном, судя по опубликованным северокорейскими госСМИ фото, включая ЦТАК, поехали также секретарь ТПК и глава Государственного экстренного комитета по космической науке и технологиям Пак Тхэ Сон, командующий ВМС КНДР Ким Мён Сик, командующий ВВС Ким Гван Хён, секретарь партии О Су Ён, вице премьер-министр Пак Хун, начальник отдела военной промышленности ЦК партии Чо Чхун Рён и другие. Темы для обсуждения Обсуждаться, по словам Пескова, будут прежде всего двусторонние отношения. Он подчеркнул, что КНДР сосед России, и Москва считает своим долгом налаживать добрые взаимовыгодные отношения. "Мы продолжим укрепление нашей дружбы", - сказал представитель Кремля. "Конечно же, состоится насыщенный обмен мнениями о ситуации в регионе и по международным делам в целом. Потому что это представляет интересы и для Путина, и для нашего гостя из Пхеньяна", - отметил Песков. При этом он добавил, что страны также реализуют сотрудничество в чувствительных областях, "кои не должны становиться предметом какого-то публичного обнародования и анонсирования". По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, одной из тем обсуждения может стать транспортный проект, который касается железнодорожной линии Хасан-Раджин и порта Раджин. Он был запущен несколько лет назад и предполагал доставку по железной дороге из России грузов в северокорейский город Раджин с последующей переправкой морем в порты других стран. В МИД РФ также не исключили, что будет обсуждаться вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну. Выбор времени Сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Константин Асмолов предполагает, что встречу двух лидеров можно объяснить активностью США, Японии и Южной Кореи, которую в Пхеньяне могут расценивать как подготовку к конфликту. "Эта встреча станет глобальным событием. Ее темой может стать противостояние блоков: южного - США, Япония и Южная Корея и северного - Россия, Китай и КНДР. И южный треугольник институционально уже формируется и продвинулся глубже северного", - сказал он РИА Новости. В августе лидеры США, Японии и Южной Кореи провели трехсторонний саммит в Вашингтоне. По итогам переговоров стороны договорились о ежегодных военных учениях. Вашингтон, Токио и Сеул также условились вводить координированные санкции против России и сокращать зависимость от ее энергоносителей. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби, комментируя саммит, заявил, что США при сотрудничестве с Южной Кореей и Японией не хотят создавать "азиатскую версию НАТО". Реакция США США в преддверии ожидаемого российско-северокорейского саммита уже призвали КНДР не поставлять оружие РФ. А официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что Америка будет внимательно следить за итогами встречи. Он подчеркнул, что США "без колебаний" введут новые ограничения в том случае, если подтвердится информация о достижении каких-либо договоренностей между РФ и КНДР о поставках оружия и боеприпасов. КНДР ранее не раз опровергала утверждения западных СМИ и чиновников о поставках России вооружений.

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https://ria.ru/20230912/peregovry-1895867189.html

https://ria.ru/20230912/deklaratsiya-1895879744.html

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