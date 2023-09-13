https://ria.ru/20230913/kiev-1895947019.html

"Это филиал ФСБ". Киев нашел, на ком сорвать свой гнев

"Это филиал ФСБ". Киев нашел, на ком сорвать свой гнев - РИА Новости, 13.09.2023

"Это филиал ФСБ". Киев нашел, на ком сорвать свой гнев

Власти Украины продолжают оказывать давление на каноническую УПЦ. Чиновники вводят жесткие правила в Киево-Печерской лавре, а силовики спешат отправить за... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T08:00

2023-09-13T08:00

2023-09-13T11:27

религия

киев

украина

служба безопасности украины

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Украины продолжают оказывать давление на каноническую УПЦ. Чиновники вводят жесткие правила в Киево-Печерской лавре, а силовики спешат отправить за решетку как можно больше священников. О новом витке конфликта — в материале РИА Новости.К Богу за деньгиРовно месяц прошел с того момента, как Киево-Печерскую лавру закрыли для посещения. Двенадцатого сентября ее двери открылись вновь — правда, с небольшой оговоркой."Обзорная экскурсия "Верхняя лавра+пещеры" (от пяти человек) — цена 150 гривен (около 390 рублей. — Прим. ред.) с одного человека", — гласит объявление у входа.Иными словами, паломники не смогут, как раньше, прийти и свободно поклониться мощам святых. Теперь это "услуга", которая стоит денег. Причем цена далеко не символическая: за один только проход нужно отдать минимум 50 гривен (около 130 рублей).Особо обеспеченным предлагают индивидуальную экскурсию (в том числе на иностранном языке) — всего-навсего за полторы тысячи гривен (более пяти тысяч рублей).Это яркий, но не единственный пример новых порядков, установленных чиновниками в лавре. "Реформирование" началось еще 10 августа. Тогда Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора аренды, на основании которого Украинская церковь пользовалась частью сооружений обители — так называемой Нижней лаврой.Согласно этому документу, с 2013-го УПЦ были переданы 79 объектов (корпусов) государственной собственности. Здесь располагались мужской монастырь, резиденция Киевского митрополита, духовная академия и семинария.Однако в начале этого года Минкульт разорвал соглашение в одностороннем порядке. Основание, как пояснили в ведомстве, — многочисленные нарушения в эксплуатации госимущества, допущенные религиозной организацией.УПЦ обжаловала постановление, но суд вынес решение не в ее пользу: Церковь отныне не вправе препятствовать действиям музейных работников. Тем самым, по словам адвоката лавры протоиерея Никиты Чекмана, дали зеленый свет на выселение монахов.Формально защита еще может подать апелляцию. Но руководство заповедника в тонкости закона решило не вдаваться: сразу по окончании судебного заседания у всех входов выстроились наряды полиции. Вскоре в лавру в сопровождении спецназа прибыла комиссия Минкульта — пломбировать госимущество.Второпях один корпус опечатали вместе с находящимися там людьми — активистами из числа прихожан УПЦ. Исполняющий обязанности директора заповедника Максим Остапенко назвал их "провокаторами, которые не имеют к монастырю никакого отношения".Лишились законной крыши над головой и семинаристы — вместе со студентами духовной академии вынуждены были переехать в другой столичный монастырь. Позже Остапенко в комментарии журналистам назвал происходящее "духовным контрнаступом по возвращению украинской национальной святыни Украине и украинцам".Сердце не выдержало"Ситуация осложняется еще и тем, что киево-печерская братия фактически обезглавлена", — говорит религиовед Роман Лункин.Наместник лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел с весны под домашним арестом. Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет его в "разжигании межрелигиозной вражды" и "оправдании вооруженной агрессии России". В середине июля его даже отправили в СИЗО и назначили неподъемный залог за освобождение — 33 миллиона гривен (около 900 тысяч долларов).С большим трудом неравнодушные собрали средства, хотя банки постоянно блокировали счета. Теперь митрополит по крайней мере не в тюремной камере, а дома. Но результатом переживаний стал острый инфаркт миокарда.Наместник лавры — не единственный из церковного руководства, против кого развернулось уголовное преследование. Первым под каток репрессий попал митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан.Еще в октябре 2022-го СБУ провела у него дома обыск и обнаружила листовки пророссийского содержания. Иерарха обвинили в "оправдании вооруженной агрессии России", "попытке свержения конституционного строя", а также в "посягательстве на территориальную целостность Украины".По иронии судьбы приговор ему вынесли в день освобождения митрополита Павла из СИЗО — пять лет лишения свободы с конфискацией имущества. И УПЦ, и прокуратура намерены обжаловать вердикт: первая считает его неправомерным, вторая ратует за увеличение срока.В середине августа "черную метку" — вызов на допрос получил управделами Украинской церкви митрополит Запорожский Лука. Полиция расценила его публикации в Telegram как "разжигание межрелигиозной вражды и ненависти". На основании проведенной наскоро лингвистической экспертизы возбудили уголовное дело."Мне показали экспертное заключение. <…> Мне вменяется в вину, что я использую словосочетание "хула на Духа Святаго", — прокомментировал произошедшее иерарх.По словам Романа Лункина, преследование высших духовных чинов стало одним из методов давления на Церковь в целом. Согласно данным СБУ, за прошедшие полтора года возбудили 65 уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ, в том числе высокопоставленных.Пытка каплейПолитики не оставляют и излюбленного инструмента запугивания — угрозы запрета канонической церкви на законодательном уровне. Депутат от "Слуги народа" Олег Дунда заявлял, что произойти это может двумя путями.Первый — вынесение соответствующего законопроекта на голосование в Раде. Но этот вариант пока отложили: в парламенте уже лежат пять-шесть таких инициатив. Ни одну из них нардепы так и не обсудили.Второй, более радикальный, — решение Совета нацбезопасности (СНБО), на основании которого президент издает указ о запрете УПЦ. Удивительным образом секретарь СНБО Алексей Данилов практически сразу после заявления Дунды рассказал журналистам: его ведомство уже давно видит в Украинской церкви угрозу безопасности страны.В качестве выхода духовенству предлагают поскорее перейти в Православную церковь Украины (ПЦУ) — раскольничью организацию, созданную светскими властями в 2018-м. По словам замглавы Киевской городской администрации Владимира Прокопива, "это самое лучшее из того, что возможно".Ведь храмы УПЦ — это "чистой воды филиал ФСБ, в котором они (представители УПЦ. — Прим. ред.) хранили оружие, агентов, занимались вербовкой украинцев".По мнению религиоведа Романа Лункина, для канонической церкви сейчас складывается не самая благоприятная ситуация. Власти решили взять ее измором, монотонным давлением — "как пытка каплей". Но такая стратегия имеет обратную сторону, ведь УПЦ — крупнейшая в стране община, у которой немало адептов. И вести с ней борьбу — значит создавать внутренний конфликт.

https://ria.ru/20230813/kiev-1889605327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

киев, украина, служба безопасности украины, аналитика - религия и мировоззрение