Пашинян вновь заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана
Пашинян подтвердил, что признает Нагорный Карабах территорией Азербайджана
Город Степанакерт. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что нынешние власти Армении признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, пишет в среду издание Politico.
"Пашинян подтвердил эту позицию в интервью Politico, но сказал, что теперь международному сообществу нужно обеспечить, чтобы в регионе не произошло "этнических чисток", - говорится в материале издания.
Премьер Армении заявил, что "невозможно исключать возможность эскалации" в регионе, однако отметил, что уже развернутые силы обеих сторон должны вернуться на базы, добавив, что Армения готова это сделать.
Президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Президент подчеркнул, что это было не решение России, а решение армянского руководства. При этом он сообщил, что находится в контакте с Пашиняном, проблем в общении нет.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. При посредничестве Москвы 10 ноября 2020 года стороны договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.