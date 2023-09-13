https://ria.ru/20230913/karabakh-1896154531.html

Пашинян вновь заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана

Пашинян вновь заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана - РИА Новости, 13.09.2023

Пашинян вновь заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что нынешние власти Армении признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, пишет в среду издание Politico. РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T16:41

2023-09-13T16:41

2023-09-13T17:48

нагорный карабах

армения

азербайджан

в мире

никол пашинян

ильхам алиев

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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что нынешние власти Армении признают Нагорный Карабах частью Азербайджана, пишет в среду издание Politico."Пашинян подтвердил эту позицию в интервью Politico, но сказал, что теперь международному сообществу нужно обеспечить, чтобы в регионе не произошло "этнических чисток", - говорится в материале издания.Премьер Армении заявил, что "невозможно исключать возможность эскалации" в регионе, однако отметил, что уже развернутые силы обеих сторон должны вернуться на базы, добавив, что Армения готова это сделать.Кроме того, Пашинян подчеркнул, что поддерживает переговоры по достижению мира с Азербайджаном при посредничестве ЕС, США и РФ.Президент России Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума заявил, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Президент подчеркнул, что это было не решение России, а решение армянского руководства. При этом он сообщил, что находится в контакте с Пашиняном, проблем в общении нет.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. При посредничестве Москвы 10 ноября 2020 года стороны договорились полностью прекратить огонь. Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна признает суверенитет Азербайджана вместе с территорией Карабаха, на общей площади 86,6 тысячи квадратных километров. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор уже в ближайшем будущем, если Ереван не изменит свою позицию.

https://ria.ru/20230615/karabakh-1878221672.html

https://ria.ru/20230525/armeniya-1873885356.html

нагорный карабах

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нагорный карабах, армения, азербайджан, в мире, никол пашинян, ильхам алиев