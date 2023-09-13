https://ria.ru/20230913/gpz-1896106436.html
Путин после космодрома Восточный посетил Амурский ГПЗ
Путин после космодрома Восточный посетил Амурский ГПЗ - РИА Новости, 13.09.2023
Путин после космодрома Восточный посетил Амурский ГПЗ
Президент Владимир Путин после переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ), РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T14:25
2023-09-13T14:25
2023-09-13T20:49
экономика
свободный
россия
амурская область
владимир путин
амурский гпз
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СВОБОДНЫЙ, 13 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин после переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ), расположенный в районе города Свободный в Амурской области. Строительство Амурского ГПЗ ведется с октября 2015 года в рамках Восточной газовой программы "Газпрома" на территории ТОР Амурская. К реализации проекта было привлечено порядка одной тысячи поставщиков оборудования и свыше 100 подрядных организаций, говорится в справочных документах к мероприятию. В пиковые моменты на площадке Амурского ГПЗ было задействовано порядка 35 тысяч строителей. Размер основной строительной площадки завода — порядка 900 га, что сравнимо с площадью 1100 футбольных полей. Мощность переработки Амурского ГПЗ — 42 миллиарда кубометров природного газа в год. Проект предусматривает эксплуатацию шести технологических линий мощностью семь миллиардов кубометров в год каждая. А также трех установок очистки, сжижения и затаривания сверхчистого гелия мощностью 20 миллионов кубометров газа в год каждая. На Амурский ГПЗ по газопроводу "Сила Сибири" поступает многокомпонентный газ Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. На заводе происходит разделение сырьевого газа на фракции, которые будут направляться для глубокой переработки и использования в газохимической и других отраслях промышленности. После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ ежегодно будет выпускать: 38 миллиардов кубометров метановой фракции; 2,4 миллиона тонн этана; 1,5 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ); 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции; 60 миллионов кубометров сверхчистого гелия. Весь метан направляется в КНР по договорам долгосрочной поставки. Одним из ключевых продуктов Амурского ГП3 является гелий, очищенный до 99,9999 процента. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского ГПЗ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона станет гелиевый хаб, расположенный на территории ТОР Надеждинская в Приморском крае поблизости от морских портов. Для персонала Амурского ГПЗ в Свободном строится жилой микрорайон Алексеевский на пять тысяч жителей. Всего будет возведено 42 пятиэтажных дома на 1540 квартир и 36 таунхаусов на 148 квартир. На территории микрорайона разместятся детский сад с крытым бассейном, школа, поликлиника со взрослым и детским отделениями, центр культуры и досуга, универсальный магазин, центр бытового обслуживания, универсальный спортивно-тренировочный комплекс. После выхода на полную мощность на заводе будут работать более 3200 человек.
https://ria.ru/20230402/tayvan-1862428029.html
https://ria.ru/20230911/gpz-1895440187.html
https://ria.ru/20230622/gaz-1879710136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, свободный, россия, амурская область, владимир путин, амурский гпз
Экономика, Свободный, Россия, Амурская область, Владимир Путин, Амурский ГПЗ
Путин после космодрома Восточный посетил Амурский ГПЗ
Путин посетил Амурский газоперерабатывающий завод в городе Свободный
СВОБОДНЫЙ, 13 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин после переговоров с председателем КНДР Ким Чен Ыном на космодроме Восточный посетил Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ), расположенный в районе города Свободный в Амурской области.
Строительство Амурского ГПЗ
ведется с октября 2015 года в рамках Восточной газовой программы "Газпрома
" на территории ТОР Амурская. К реализации проекта было привлечено порядка одной тысячи поставщиков оборудования и свыше 100 подрядных организаций, говорится в справочных документах к мероприятию. В пиковые моменты на площадке Амурского ГПЗ было задействовано порядка 35 тысяч строителей. Размер основной строительной площадки завода — порядка 900 га, что сравнимо с площадью 1100 футбольных полей.
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Мощность переработки Амурского ГПЗ — 42 миллиарда кубометров природного газа в год. Проект предусматривает эксплуатацию шести технологических линий мощностью семь миллиардов кубометров в год каждая. А также трех установок очистки, сжижения и затаривания сверхчистого гелия мощностью 20 миллионов кубометров газа в год каждая. На Амурский ГПЗ по газопроводу "Сила Сибири"
поступает многокомпонентный газ Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. На заводе происходит разделение сырьевого газа на фракции, которые будут направляться для глубокой переработки и использования в газохимической и других отраслях промышленности.
После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ ежегодно будет выпускать: 38 миллиардов кубометров метановой фракции; 2,4 миллиона тонн этана; 1,5 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ); 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции; 60 миллионов кубометров сверхчистого гелия.
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Весь метан направляется в КНР
по договорам долгосрочной поставки. Одним из ключевых продуктов Амурского ГП3 является гелий, очищенный до 99,9999 процента. По объему его производства Амурский ГПЗ станет мировым лидером. Ключевым звеном логистической цепочки поставок товарного гелия с Амурского ГПЗ в страны Азиатско-Тихоокеанского региона станет гелиевый хаб, расположенный на территории ТОР Надеждинская в Приморском крае
поблизости от морских портов.
Для персонала Амурского ГПЗ в Свободном строится жилой микрорайон Алексеевский на пять тысяч жителей. Всего будет возведено 42 пятиэтажных дома на 1540 квартир и 36 таунхаусов на 148 квартир. На территории микрорайона разместятся детский сад с крытым бассейном, школа, поликлиника со взрослым и детским отделениями, центр культуры и досуга, универсальный магазин, центр бытового обслуживания, универсальный спортивно-тренировочный комплекс. После выхода на полную мощность на заводе будут работать более 3200 человек.
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