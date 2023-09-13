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В Брянске из-за вспышки чумы свиней ввели карантин в двух магазинах - РИА Новости, 13.09.2023
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17:26 13.09.2023
https://ria.ru/20230913/chuma-1896168420.html
В Брянске из-за вспышки чумы свиней ввели карантин в двух магазинах
В Брянске из-за вспышки чумы свиней ввели карантин в двух магазинах - РИА Новости, 13.09.2023
В Брянске из-за вспышки чумы свиней ввели карантин в двух магазинах
Карантин по АЧС наложен на морозильные лари с мясной продукцией в двух магазинах торговой сети "Европа" города Брянска, соответствующий указ об установлении... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T17:26
2023-09-13T17:26
происшествия
здоровье - общество
брянск
брянская область
калужская область
александр якушев
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
россия
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Карантин по АЧС наложен на морозильные лари с мясной продукцией в двух магазинах торговой сети "Европа" города Брянска, соответствующий указ об установлении ограничительных мероприятий опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду. "Признать инфицированными объектами морозильные лари по размещению мясной продукции в магазинах ООО "Европа", расположенных по адресам: г. Брянск, просп. Московский, д. 49, филиал ООО "Европа" - "Европа-46" г. Брянск; г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 42, ОСП ООО "Европа" - гипермаркет "Европа-57" г. Брянск", - говорится в указе. Из текста документа следует, что ограничительные мероприятия действуют до принятия решения об их отмене. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, в ведомство поступила информация о выявлении африканской чумы свиней в мясной продукции курского производителя. "В результате проведенного анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе прослеживаемости и электронной сертификации "Меркурий" специалисты мониторинговой группы Управления Россельхознадзора установили поступление продукции на подконтрольную территорию. В рамках межведомственного взаимодействия вся информация была оперативно направлена в государственную ветеринарную службу Брянской области для принятия мер реагирования", - уточнили в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что после введения карантина магазины продолжают работать, ограничительные меры коснулись только морозильных ларей, в которых хранилась зараженная мясная продукция. Региональное управление ветеринарии проводит мероприятия по ликвидации инфицированных объектов АЧС и предотвращению распространения возбудителя. Как сообщил РИА Новости заместитель начальника управления ветеринарии Брянской области Александр Якушев, инфицированная мясная продукция уничтожена, в ближайшее время карантин будет снят. "В субпродуктах "свиные легкие" выявили геном африканской чумы свиней, после выявления продукция была арестована и уничтожена путем сжигания. В местах, где хранилась продукция - это морозильные лари магазинов "Европа" Володарского района и "Европа" Фокинского района Брянска - была проведена дезинфекция, были взяты смывы на качество дезинфекции. Сейчас готовим указ о снятии карантина с инфицированных объектов. Для человека это никакой опасности не несет, всё было сделано оперативно и профессионально", - рассказал собеседник агентства. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20230907/chuma-1894851305.html
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происшествия, здоровье - общество, брянск, брянская область, калужская область, александр якушев, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Брянск, Брянская область, Калужская область, Александр Якушев, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Россия
В Брянске из-за вспышки чумы свиней ввели карантин в двух магазинах

В Брянске из-за вспышки африканской чумы свиней ввели карантин в двух магазинах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСвиньи
Свиньи - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Карантин по АЧС наложен на морозильные лари с мясной продукцией в двух магазинах торговой сети "Европа" города Брянска, соответствующий указ об установлении ограничительных мероприятий опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.
"Признать инфицированными объектами морозильные лари по размещению мясной продукции в магазинах ООО "Европа", расположенных по адресам: г. Брянск, просп. Московский, д. 49, филиал ООО "Европа" - "Европа-46" г. Брянск; г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 42, ОСП ООО "Европа" - гипермаркет "Европа-57" г. Брянск", - говорится в указе. Из текста документа следует, что ограничительные мероприятия действуют до принятия решения об их отмене.
Свинья - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В трех районах Кубани зафиксировали вспышку африканской чумы свиней
7 сентября, 21:02
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, в ведомство поступила информация о выявлении африканской чумы свиней в мясной продукции курского производителя.
"В результате проведенного анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе прослеживаемости и электронной сертификации "Меркурий" специалисты мониторинговой группы Управления Россельхознадзора установили поступление продукции на подконтрольную территорию. В рамках межведомственного взаимодействия вся информация была оперативно направлена в государственную ветеринарную службу Брянской области для принятия мер реагирования", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что после введения карантина магазины продолжают работать, ограничительные меры коснулись только морозильных ларей, в которых хранилась зараженная мясная продукция. Региональное управление ветеринарии проводит мероприятия по ликвидации инфицированных объектов АЧС и предотвращению распространения возбудителя.
Как сообщил РИА Новости заместитель начальника управления ветеринарии Брянской области Александр Якушев, инфицированная мясная продукция уничтожена, в ближайшее время карантин будет снят.
"В субпродуктах "свиные легкие" выявили геном африканской чумы свиней, после выявления продукция была арестована и уничтожена путем сжигания. В местах, где хранилась продукция - это морозильные лари магазинов "Европа" Володарского района и "Европа" Фокинского района Брянска - была проведена дезинфекция, были взяты смывы на качество дезинфекции. Сейчас готовим указ о снятии карантина с инфицированных объектов. Для человека это никакой опасности не несет, всё было сделано оперативно и профессионально", - рассказал собеседник агентства.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Сотрудники ветеринарной службы - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
На Кубани уничтожат более 12 тысяч свиней из-за африканской чумы
8 сентября, 18:05
 
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