В Брянске из-за вспышки чумы свиней ввели карантин в двух магазинах
В Брянске из-за вспышки африканской чумы свиней ввели карантин в двух магазинах
Свиньи. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Карантин по АЧС наложен на морозильные лари с мясной продукцией в двух магазинах торговой сети "Европа" города Брянска, соответствующий указ об установлении ограничительных мероприятий опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в среду.
"Признать инфицированными объектами морозильные лари по размещению мясной продукции в магазинах ООО "Европа", расположенных по адресам: г. Брянск, просп. Московский, д. 49, филиал ООО "Европа" - "Европа-46" г. Брянск; г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 42, ОСП ООО "Европа" - гипермаркет "Европа-57" г. Брянск", - говорится в указе. Из текста документа следует, что ограничительные мероприятия действуют до принятия решения об их отмене.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям, в ведомство поступила информация о выявлении африканской чумы свиней в мясной продукции курского производителя.
"В результате проведенного анализа электронных ветеринарных сопроводительных документов в системе прослеживаемости и электронной сертификации "Меркурий" специалисты мониторинговой группы Управления Россельхознадзора установили поступление продукции на подконтрольную территорию. В рамках межведомственного взаимодействия вся информация была оперативно направлена в государственную ветеринарную службу Брянской области для принятия мер реагирования", - уточнили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что после введения карантина магазины продолжают работать, ограничительные меры коснулись только морозильных ларей, в которых хранилась зараженная мясная продукция. Региональное управление ветеринарии проводит мероприятия по ликвидации инфицированных объектов АЧС и предотвращению распространения возбудителя.
Как сообщил РИА Новости заместитель начальника управления ветеринарии Брянской области Александр Якушев, инфицированная мясная продукция уничтожена, в ближайшее время карантин будет снят.
"В субпродуктах "свиные легкие" выявили геном африканской чумы свиней, после выявления продукция была арестована и уничтожена путем сжигания. В местах, где хранилась продукция - это морозильные лари магазинов "Европа" Володарского района и "Европа" Фокинского района Брянска - была проведена дезинфекция, были взяты смывы на качество дезинфекции. Сейчас готовим указ о снятии карантина с инфицированных объектов. Для человека это никакой опасности не несет, всё было сделано оперативно и профессионально", - рассказал собеседник агентства.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.