https://ria.ru/20230913/bolnitsa-1896209066.html
В Ростове-на-Дону женщина узнала о беременности на приеме за час до родов
В Ростове-на-Дону женщина узнала о беременности на приеме за час до родов - РИА Новости, 13.09.2023
В Ростове-на-Дону женщина узнала о беременности на приеме за час до родов
В Ростове-на-Дону женщина обратилась к врачу из-за острой боли в животе и узнала о беременности, а уже через час родила ребенка, сообщила корреспонденту РИА... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T20:40
2023-09-13T20:40
2023-09-13T21:13
здоровье - общество
ростов-на-дону
ростовская область
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен — РИА Новости. В Ростове-на-Дону женщина обратилась к врачу из-за острой боли в животе и узнала о беременности, а уже через час родила ребенка, сообщила корреспонденту РИА Новости заместитель главного врача ростовской больницы № 8 Наталья Пивненко.По словам собеседницы агентства, все произошло 12 сентября около полуночи. В больницу поступила женщина с жалобой на острую боль внизу живота. Врачам она сказала, что подозревает у себя миому матки и асцит. "Но когда ее обследовали наши гинекологи, они сразу поняли, что женщина уже в родах, у нее были потуги", — рассказала медик.Она уточнила, что до этого дня новоиспеченная мать не обращалась ни в какое медучреждение и нигде не состояла на учете. При этом в больнице, куда она в итоге пришла, нет родильного отделения."Наши врачи развернули в операционной все, что необходимо в таких случаях, чтобы была возможность принять роды, — через несколько минут женщина успешно родила отличного малыша. Крепкий и здоровый малыш весом 3,5 килограмма, рост 52 сантиметра", — поделилась Пивненко. Отмечается, что после родов мать и ребенка перевели в больницу со специализированным родильным отделением.
https://ria.ru/20230911/rody-1895489360.html
https://ria.ru/20230804/novorozhdennye-1888122229.html
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здоровье - общество, ростов-на-дону, ростовская область, общество
Здоровье - Общество, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Общество
В Ростове-на-Дону женщина узнала о беременности на приеме за час до родов
В Ростове-на-Дону женщина узнала о беременности у врача за час до родов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен — РИА Новости. В Ростове-на-Дону женщина обратилась к врачу из-за острой боли в животе и узнала о беременности, а уже через час родила ребенка, сообщила корреспонденту РИА Новости заместитель главного врача ростовской больницы № 8 Наталья Пивненко.
По словам собеседницы агентства, все произошло 12 сентября около полуночи. В больницу поступила женщина с жалобой на острую боль внизу живота. Врачам она сказала, что подозревает у себя миому матки и асцит.
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"Но когда ее обследовали наши гинекологи, они сразу поняли, что женщина уже в родах, у нее были потуги", — рассказала медик.
Она уточнила, что до этого дня новоиспеченная мать не обращалась ни в какое медучреждение и нигде не состояла на учете. При этом в больнице, куда она в итоге пришла, нет родильного отделения.
"Наши врачи развернули в операционной все, что необходимо в таких случаях, чтобы была возможность принять роды, — через несколько минут женщина успешно родила отличного малыша. Крепкий и здоровый малыш весом 3,5 килограмма, рост 52 сантиметра", — поделилась Пивненко.
Отмечается, что после родов мать и ребенка перевели в больницу со специализированным родильным отделением.
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