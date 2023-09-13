https://ria.ru/20230913/bolnitsa-1896209066.html

В Ростове-на-Дону женщина узнала о беременности на приеме за час до родов

В Ростове-на-Дону женщина узнала о беременности на приеме за час до родов - РИА Новости, 13.09.2023

В Ростове-на-Дону женщина узнала о беременности на приеме за час до родов

В Ростове-на-Дону женщина обратилась к врачу из-за острой боли в животе и узнала о беременности, а уже через час родила ребенка, сообщила корреспонденту РИА... РИА Новости, 13.09.2023

2023-09-13T20:40

2023-09-13T20:40

2023-09-13T21:13

здоровье - общество

ростов-на-дону

ростовская область

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 сен — РИА Новости. В Ростове-на-Дону женщина обратилась к врачу из-за острой боли в животе и узнала о беременности, а уже через час родила ребенка, сообщила корреспонденту РИА Новости заместитель главного врача ростовской больницы № 8 Наталья Пивненко.По словам собеседницы агентства, все произошло 12 сентября около полуночи. В больницу поступила женщина с жалобой на острую боль внизу живота. Врачам она сказала, что подозревает у себя миому матки и асцит. "Но когда ее обследовали наши гинекологи, они сразу поняли, что женщина уже в родах, у нее были потуги", — рассказала медик.Она уточнила, что до этого дня новоиспеченная мать не обращалась ни в какое медучреждение и нигде не состояла на учете. При этом в больнице, куда она в итоге пришла, нет родильного отделения."Наши врачи развернули в операционной все, что необходимо в таких случаях, чтобы была возможность принять роды, — через несколько минут женщина успешно родила отличного малыша. Крепкий и здоровый малыш весом 3,5 килограмма, рост 52 сантиметра", — поделилась Пивненко. Отмечается, что после родов мать и ребенка перевели в больницу со специализированным родильным отделением.

https://ria.ru/20230911/rody-1895489360.html

https://ria.ru/20230804/novorozhdennye-1888122229.html

ростов-на-дону

ростовская область

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здоровье - общество, ростов-на-дону, ростовская область, общество