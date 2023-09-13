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Захарова заявила о дружеском отношении России к Армении - РИА Новости, 13.09.2023
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04:14 13.09.2023 (обновлено: 04:23 13.09.2023)
https://ria.ru/20230913/armeniya-1895992609.html
Захарова заявила о дружеском отношении России к Армении
Захарова заявила о дружеском отношении России к Армении - РИА Новости, 13.09.2023
Захарова заявила о дружеском отношении России к Армении
Россия не враг Армении и никогда им не станет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-13T04:14
2023-09-13T04:23
россия
армения
ереван
мария захарова
дальневосточный федеральный университет
в мире
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Россия не враг Армении и никогда им не станет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума."Это не Россия признавала за Азербайджаном права на Нагорный Карабах, это сделали руководство Армении. Это им, народу Армении, решать, как к этому относиться. Но не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию. Не надо в России искать врага. Россия никогда не была врагом Армении и никогда не будет. Никогда не будет", — подчеркнула она.Захарова также добавила, что жесткая реакция Москвы на резкие высказывания Еревана о России "вызвана подменой понятий"."Мы обращали внимание даже не столько на тональность и оскорбительные вещи персонального плана, хамство, которое было — не на это обращали внимание. А на то, что в основе их лежала неправда, неточность или попытка подменить факты их отражением. Вот что вызвало нашу реакцию, поэтому и посол был приглашен в МИД", — отметила Захарова.По ее словам, "если реагировать на ежедневные хамские апеллирования к нам, то можно уже не работать, а только писать ноты протеста"."Во-вторых, это не наша стилистика реагировать на эту грубость. Просто не наш метод. Мы выше этого ежедневного переругивания, кроме ситуаций, когда речь идет о подмене понятий, имеющих принципиальное значение", — пояснила собеседница агентства.Кроме того, Захарова предупредила об опасности "соблазна найти виновных", когда "что-то не получается или идет не так"."Потому что это может привести к катастрофическим последствиям. Это опасно для Армении", — заключила она.В минувшую пятницу МИД вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана, среди которых запуск в республике процесса ратификации Римского статута МУС, поездка на Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передача гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведение на территории страны военных учений с участием США.Помимо этого, Арутюняну передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Кроме того, ведомство выразило озабоченность из-за задержания на территории республики блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.
https://ria.ru/20230912/armeniya-1895815535.html
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россия, армения, ереван, мария захарова, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф-2023
Россия, Армения, Ереван, Мария Захарова, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ-2023
Захарова заявила о дружеском отношении России к Армении

Захарова: Россия не враг Армении и никогда им не будет

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Россия не враг Армении и никогда им не станет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
«
"Это не Россия признавала за Азербайджаном права на Нагорный Карабах, это сделали руководство Армении. Это им, народу Армении, решать, как к этому относиться. Но не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию. Не надо в России искать врага. Россия никогда не была врагом Армении и никогда не будет. Никогда не будет", — подчеркнула она.
Захарова также добавила, что жесткая реакция Москвы на резкие высказывания Еревана о России "вызвана подменой понятий".
"Мы обращали внимание даже не столько на тональность и оскорбительные вещи персонального плана, хамство, которое было — не на это обращали внимание. А на то, что в основе их лежала неправда, неточность или попытка подменить факты их отражением. Вот что вызвало нашу реакцию, поэтому и посол был приглашен в МИД", — отметила Захарова.
Владимир Путин и вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Путин ответил на вопрос о сотрудничестве Армении и США
Вчера, 13:08
По ее словам, "если реагировать на ежедневные хамские апеллирования к нам, то можно уже не работать, а только писать ноты протеста".
«
"Во-вторых, это не наша стилистика реагировать на эту грубость. Просто не наш метод. Мы выше этого ежедневного переругивания, кроме ситуаций, когда речь идет о подмене понятий, имеющих принципиальное значение", — пояснила собеседница агентства.
Кроме того, Захарова предупредила об опасности "соблазна найти виновных", когда "что-то не получается или идет не так".
"Потому что это может привести к катастрофическим последствиям. Это опасно для Армении", — заключила она.
Здание Министерства иностранных дел Армении - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
В МИД Армении не считают отношения с Россией напряженными
7 сентября, 15:27
В минувшую пятницу МИД вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана, среди которых запуск в республике процесса ратификации Римского статута МУС, поездка на Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передача гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведение на территории страны военных учений с участием США.
Помимо этого, Арутюняну передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Кроме того, ведомство выразило озабоченность из-за задержания на территории республики блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.
Восточный экономический форум — 2023. День третий
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.

© РИА Новости / POOL
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1 из 20
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В самом разгаре обсуждение деловой повестки.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель российской части Делового совета БРИКС Сергей Катырин и Основатель, главный исполнительный директор, председатель Ladies in the Frontline Слаузи Зодва Могами перед началом пленарной сессии VIII Восточного экономического форума

В самом разгаре обсуждение деловой повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

Сессия: 60 минут с Евгением Поповым

В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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4 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.

Российско-Индийский круглый стол

Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".

Директор по развитию арендного жилья, АО ДОМ.РФ Вероника Янушкевич

Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.

Роль Сибири в развороте на Восток - как использовать дальневосточный опыт?

Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.

© РИА Новости / Александр Вильф
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8 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Для них организовали концерты и выставки.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Для них организовали концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

Восточный экономический форум во Владивостоке

Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Форум проходит с 10 по 13 сентября.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

Форум проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума

Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.

Стенд компании Аэрофлот на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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15 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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16 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке фотографируются у стенда Минприроды России

Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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17 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.

Участники Восточного экономического форума во Владивостоке

Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
18 из 20
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

Участница Восточного экономического форума во Владивостоке

В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

Участник Восточного экономического форума во Владивостоке

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20

Президент России Владимир Путин выступил на пленарной сессии ВЭФ.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 20

Главным иностранным гостем форума стала вице-президент Лаоса Пани Ятхоту.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 20

В самом разгаре обсуждение деловой повестки.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 20

В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
4 из 20

Обсуждаются актуальные вопросы для развития Дальнего Востока и международного сотрудничества.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 20

Дискуссии проходят и в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 20

Состоялась сессия "Арендное жилье: комфортная квартира каждому специалисту".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 20

Участники форума уделили внимание и роли Сибири в развороте на Восток.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
8 из 20

Повестка ВЭФ с каждым годом становится все насыщеннее.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 20

Участников и гостей мероприятия ожидает богатая культурная программа.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 20

Для них организовали концерты и выставки.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
11 из 20

Площадкой проведения ВЭФ стала территория кампуса Дальневосточного федерального университета.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20

Форум проходит с 10 по 13 сентября.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 20

Главная тема мероприятия в этом году — "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

Стенд компании "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
15 из 20

Одним из самых популярных у посетителей выставки "Улица Дальнего Востока", открывшейся в рамках ВЭФ-2023, стал павильон "Дом сокола".

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
16 из 20

Стенд Минприроды на Восточном экономическом форуме.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
17 из 20

Деловую программу ВЭФ сопровождает спортивная.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
18 из 20

В заключительный день пройдут мероприятия Молодежного ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
19 из 20

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
РоссияАрменияЕреванМария ЗахароваДальневосточный федеральный университетВ миреВЭФ-2023
 
 
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