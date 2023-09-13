Захарова заявила о дружеском отношении России к Армении

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Россия не враг Армении и никогда им не станет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума."Это не Россия признавала за Азербайджаном права на Нагорный Карабах, это сделали руководство Армении. Это им, народу Армении, решать, как к этому относиться. Но не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию. Не надо в России искать врага. Россия никогда не была врагом Армении и никогда не будет. Никогда не будет", — подчеркнула она.Захарова также добавила, что жесткая реакция Москвы на резкие высказывания Еревана о России "вызвана подменой понятий"."Мы обращали внимание даже не столько на тональность и оскорбительные вещи персонального плана, хамство, которое было — не на это обращали внимание. А на то, что в основе их лежала неправда, неточность или попытка подменить факты их отражением. Вот что вызвало нашу реакцию, поэтому и посол был приглашен в МИД", — отметила Захарова.По ее словам, "если реагировать на ежедневные хамские апеллирования к нам, то можно уже не работать, а только писать ноты протеста"."Во-вторых, это не наша стилистика реагировать на эту грубость. Просто не наш метод. Мы выше этого ежедневного переругивания, кроме ситуаций, когда речь идет о подмене понятий, имеющих принципиальное значение", — пояснила собеседница агентства.Кроме того, Захарова предупредила об опасности "соблазна найти виновных", когда "что-то не получается или идет не так"."Потому что это может привести к катастрофическим последствиям. Это опасно для Армении", — заключила она.В минувшую пятницу МИД вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана, среди которых запуск в республике процесса ратификации Римского статута МУС, поездка на Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передача гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведение на территории страны военных учений с участием США.Помимо этого, Арутюняну передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Кроме того, ведомство выразило озабоченность из-за задержания на территории республики блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Россия не враг Армении и никогда им не станет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
«
"Это не Россия признавала за Азербайджаном права на Нагорный Карабах, это сделали руководство Армении. Это им, народу Армении, решать, как к этому относиться. Но не надо возлагать вину и ответственность за решения, принимаемые в Ереване, на Россию. Не надо в России искать врага. Россия никогда не была врагом Армении и никогда не будет. Никогда не будет", — подчеркнула она.
Захарова также добавила, что жесткая реакция Москвы на резкие высказывания Еревана о России "вызвана подменой понятий".
"Мы обращали внимание даже не столько на тональность и оскорбительные вещи персонального плана, хамство, которое было — не на это обращали внимание. А на то, что в основе их лежала неправда, неточность или попытка подменить факты их отражением. Вот что вызвало нашу реакцию, поэтому и посол был приглашен в МИД", — отметила Захарова.
Путин ответил на вопрос о сотрудничестве Армении и США
Вчера, 13:08
По ее словам, "если реагировать на ежедневные хамские апеллирования к нам, то можно уже не работать, а только писать ноты протеста".
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"Во-вторых, это не наша стилистика реагировать на эту грубость. Просто не наш метод. Мы выше этого ежедневного переругивания, кроме ситуаций, когда речь идет о подмене понятий, имеющих принципиальное значение", — пояснила собеседница агентства.
Кроме того, Захарова предупредила об опасности "соблазна найти виновных", когда "что-то не получается или идет не так".
"Потому что это может привести к катастрофическим последствиям. Это опасно для Армении", — заключила она.
В МИД Армении не считают отношения с Россией напряженными
7 сентября, 15:27
В минувшую пятницу МИД вызвал посла Армении в Москве Вагаршака Арутюняна из-за серии недружественных шагов со стороны Еревана, среди которых запуск в республике процесса ратификации Римского статута МУС, поездка на Украину супруги премьер-министра Никола Пашиняна и передача гуманитарной помощи киевскому режиму, а также проведение на территории страны военных учений с участием США.
Помимо этого, Арутюняну передали ноту протеста из-за оскорбительных заявлений председателя Национального собрания Армении Алена Симоняна в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и министерства в целом. Кроме того, ведомство выразило озабоченность из-за задержания на территории республики блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ.
В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
В нее вошли шесть тематических блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать?", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
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