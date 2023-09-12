https://ria.ru/20230912/yazva-1895887578.html

Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы

Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы - РИА Новости, 12.09.2023

Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы

Количество пациентов, госпитализированных из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:55

2023-09-12T16:55

2023-09-12T16:55

происшествия

здоровье - общество

воронежская область

богучарский район

воронеж

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

сибирская язва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859994422_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_c1bc60a75eb3623f73700750396105bc.jpg

ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Количество пациентов, госпитализированных из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб района. Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали, по данным на вечер понедельника, 11 сентября, восемь человек. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. "По информации БСМП (больницы скорой медицинской помощи) №8, на 12 сентября из Богучарского района госпитализировано 9 человек, лабораторно подтверждено 8 случаев заражения сибирской язвой, еще один находится на стадии уточнения. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, продолжает лечение в больнице житель Панинского района", - сообщил собеседник агентства. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.

https://ria.ru/20230911/yazva-1895637438.html

https://ria.ru/20230908/yazva-1894950012.html

воронежская область

богучарский район

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, воронежская область, богучарский район, воронеж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сибирская язва