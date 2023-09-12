Рейтинг@Mail.ru
Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/yazva-1895887578.html
Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы
Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы - РИА Новости, 12.09.2023
Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы
Количество пациентов, госпитализированных из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:55
2023-09-12T16:55
происшествия
здоровье - общество
воронежская область
богучарский район
воронеж
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
сибирская язва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859994422_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_c1bc60a75eb3623f73700750396105bc.jpg
ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Количество пациентов, госпитализированных из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб района. Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали, по данным на вечер понедельника, 11 сентября, восемь человек. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. "По информации БСМП (больницы скорой медицинской помощи) №8, на 12 сентября из Богучарского района госпитализировано 9 человек, лабораторно подтверждено 8 случаев заражения сибирской язвой, еще один находится на стадии уточнения. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, продолжает лечение в больнице житель Панинского района", - сообщил собеседник агентства. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
https://ria.ru/20230911/yazva-1895637438.html
https://ria.ru/20230908/yazva-1894950012.html
воронежская область
богучарский район
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859994422_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_724bc7a780096c3412f83cb91c8871d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, воронежская область, богучарский район, воронеж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сибирская язва
Происшествия, Здоровье - Общество, Воронежская область, Богучарский район, Воронеж, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Сибирская язва
Под Воронежем госпитализировали уже девять человек из очагов сибирской язвы

Количество госпитализированных из-за сибирской язвы выросло до девяти человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудница лаборатории делает анализы
Сотрудница лаборатории делает анализы - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудница лаборатории делает анализы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 12 сен - РИА Новости. Количество пациентов, госпитализированных из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб района.
Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали, по данным на вечер понедельника, 11 сентября, восемь человек. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного.
Палочка Bacillus anthracis - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Под Воронежем подтвердили все восемь случаев сибирской язвы
Вчера, 17:52
"По информации БСМП (больницы скорой медицинской помощи) №8, на 12 сентября из Богучарского района госпитализировано 9 человек, лабораторно подтверждено 8 случаев заражения сибирской язвой, еще один находится на стадии уточнения. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Кроме того, продолжает лечение в больнице житель Панинского района", - сообщил собеседник агентства.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
Сотрудник лаборатории за работой - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Разделка туши коровы привела к новым случаям сибирской язвы под Воронежем
8 сентября, 12:41
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоВоронежская областьБогучарский районВоронежФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сибирская язва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала