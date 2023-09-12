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Избирком Ульяновской области признал выборы в заксобрание состоявшимися

Избирком Ульяновской области признал выборы в заксобрание состоявшимися - РИА Новости, 12.09.2023

Избирком Ульяновской области признал выборы в заксобрание состоявшимися

Выборы в заксобрание Ульяновской области признаны состоявшимися, их результаты - действительными, сообщается в телеграм-канале облизбиркома. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:52

2023-09-12T16:52

2023-09-12T16:52

политика

ульяновская область

единая россия

коммунисты россии

единый день голосования в россии — 2023

лдпр

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САМАРА, 12 сен - РИА Новости. Выборы в заксобрание Ульяновской области признаны состоявшимися, их результаты - действительными, сообщается в телеграм-канале облизбиркома. "Выборы регионального парламента, голосование по которым проводилось 8, 9 и 10 сентября 2023 года, признаны состоявшимися, их результаты - действительными", - говорится в сообщении. Выборы депутатов законодательного собрания седьмого созыва и муниципалитетов проходили в Ульяновской области 8, 9 и 10 сентября. В дни голосования в регионе работали 941 избирательный участок. По данным на 1 июля, в Ульяновской области зарегистрированы 952 557 избирателей. Участие в выборах приняло 330 841 избиратель, а это 34,68%. На однодневных выборах в законодательное собрание Ульяновской области, которые прошли 9 сентября 2018 года, итоговая явка составляла 40,31%. Ранее облизбирком сообщал, что по итогам голосования партия "Единая Россия" получит 11 из 18 мандатов по партийным спискам в результате выборов в законодательное собрание Ульяновской области. Кроме того, по одному мандату получат депутаты партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" и "Коммунисты России", два мандата - ЛДПР, три мандата вручат депутатам от КПРФ.

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, ульяновская область, единая россия, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023, лдпр