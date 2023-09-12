https://ria.ru/20230912/vizity-1895672276.html

Зарубежные визиты Ким Чен Ына

Зарубежные визиты Ким Чен Ына - РИА Новости, 12.09.2023

Зарубежные визиты Ким Чен Ына

До 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын не выезжал из страны. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:02

2023-09-12T03:02

2023-09-12T03:02

справки

китай

сша

корейский полуостров

ким чен ын

си цзиньпин

дональд трамп

кндр (северная корея)

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До 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын не выезжал из страны.25-28 марта 2018 года по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина состоялся первый визит в Китай лидера КНДР Ким Чен Ына. Си Цзиньпин провел переговоры с Ким Чен Ыном в Доме народных собраний в Пекине. Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань устроили приветственный банкет для лидера КНДР и его жены Ли Соль Чжу и вместе посмотрели художественное представление. Также Ким Чен Ын посетил выставку, демонстрирующую инновационные достижения Академии наук Китая. На мероприятиях также присутствовали премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ван Хунин, заместитель председателя КНР Китая Ван Цишань. 27 апреля 2018 года в пограничном пункте Пханмунджом в зоне ответственности Южной Кореи состоялся межкорейский саммит между лидерами КНДР и Республики Корея – Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Инои. По итогам саммита была принята совместная декларация.Стороны договорились улучшать отношения, стремясь к мирному воссоединению, и добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова, поддерживая международные усилия в этом направлении. Рассматривая в качестве "неотложной исторической задачи" установление мира и стремясь заменить перемирие на договор о мире, КНДР и Южная Корея договорились об усилиях по проведению трехсторонних переговоров с США, а также четырехсторонних переговоров с США и Китаем. 7-8 мая 2018 года лидер КНДР Ким Чен Ын и лидер КНР Си Цзиньпин провели вторую встречу в портовом городе Далянь на севере Китая. Во время двухдневного визита лидеры двух стран встречались несколько раз, в том числе за обедом и ужином. По сообщению агентства Синьхуа, Ким Чен Ын сказал, что встреча была организована для того, чтобы проинформировать Си Цзиньпина о последних событиях вокруг Корейского полуострова, и выразил желание укрепить стратегические контакты, сотрудничество и дружбу с Китаем. Также он заявил, что у него есть "твердое и ясное" обязательство по денуклеаризации полуострова, добавив, что Северной Корее не понадобится ядерное оружие, если "соответствующие страны" прекратят враждебность и угрозы безопасности по отношению к его стране. Си Цзиньпин заявил, что он "очень удовлетворен" позитивными событиями в китайско-северокорейских отношениях и на Корейском полуострове со времени его последней встречи с представителем КНДР. 12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась встреча лидеров КНДР и США. По его итогам Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписали документ, в соответствии с которым Вашингтон обязался предоставить Пхеньяну гарантии безопасности. Лидер КНДР, со своей стороны, подтвердил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.США и КНДР также договорились при первой возможности провести встречу на уровне глав МИД, чтобы обсудить реализацию договоренностей, достигнутых на саммите.Во время церемонии северокорейский лидер назвал подписанный документ историческим. По словам Ким Чен Ына, его подписание "возвещает о новом старте" и сулит "большие перемены". Дональд Трамп, со своей стороны, заявил, что гордится результатами саммита.19-20 июня 2018 года Ким Чен Ын в третий раз посетил Китай и обсудил денуклеаризацию Северной Кореи с Си Цзиньпином в Пекине. В сопровождении старших экономических помощников Ким посетил китайские промышленные объекты и центр сельскохозяйственных исследований. 7-10 января 2019 года Ким Чен Ын посетил Китай в четвертый раз перед вторым саммитом с участием США. Лидер КНДР хотел укрепить отношения с Китаем и заручиться его поддержкой на фоне предстоящих американо-северокорейских переговоров. 26-28 февраля 2019 года Ким Чен Ын посетил столицу Вьетнама Ханой. Где принял участие во втором саммите с президентом США Дональдом Трампом. После двух дней встреч переговоры между лидерами КНДР и США провалились из-за разногласий по поводу отмены санкций, введенных в отношении Северной Кореи, и способов свертывания ее ядерной программы. В рамках визита 1-2 марта Ким Чен Ын встретился с президентом Вьетнама Нгуеном Фу Чонгом, а также возложил венки к военному мемориалу и мавзолею национального героя Хо Ши Мина. 24 апреля 2019 года Ким Чен Ын прибыл с визитом во Владивосток на спецпоезде. Затем он отправился на остров Русский, где остановился в одном из гостиничных корпусов кампуса Дальневосточного федерального университета. 25 апреля состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил российскому президенту Владимиру Путину традиционный корейский меч, а тот преподнес в ответ саблю и дорожный чайный сервиз. Переговоры с глазу на глаз длились два часа, а затем еще полтора часа – в расширенном формате, на них обсуждались история отношений России и КНДР и перспективы их развития, а также вопрос урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Оба лидера назвали встречу содержательной и обстоятельной. Лидеры не сделали совместных заявлений и не подписали никаких документов после встречи. Однако ее называли исторической – главы двух государств впервые после долгого перерыва договорились о налаживании двустороннего сотрудничества. Путин и Ким Чен Ын встречались впервые. Для лидера КНДР это была не только первая поездка в Россию с момента прихода к власти в 2011 году, но и первый зарубежный визит после переизбрания на пост председателя госсовета. 26 апреля Ким Чен Ына встретился с главой Приморья Олегом Кожемяко. Встреча прошла в ресторане "Лесная заимка" в пригороде Владивостока. Затем лидер КНДР принял участие в прощальной церемонии. На привокзальной площади Владивостока Ким Чен Ын вместе с главой Минвостокразвития Александром Козловым прослушал гимны России и КНДР в исполнении Большого военно-образцового духового оркестра почетного караула. В районе 15.00 (8.00 мск) поезд Ким Чен Ына выехал из Владивостока и отправился в сторону Хасанского района, на границе с КНДР. 30 июня 2019 года президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.Трамп подошел к границе, навстречу ему вышел Ким Чен Ын. Они пожали друг другу руки, затем Трамп перешел на северокорейскую сторону, где сфотографировался с Ким Чен Ыном. После этого лидер Северной Кореи перешел с американским президентом на южную сторону, там их встретил Мун Чжэ Ин, лидер Юга. Затем главы государств прошли в "Дом мира" в пункте переговоров Пханмунджом. Встреча проходила за закрытыми дверями. Целью переговоров вновь стали денуклеаризация Северной Кореи и отмена санкций США. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

китай

сша

корейский полуостров

кндр (северная корея)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, китай, сша, корейский полуостров, ким чен ын, си цзиньпин, дональд трамп, кндр (северная корея)