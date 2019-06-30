Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе

ТОКИО, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Трамп подошел к границе, навстречу ему вышел Ким Чен Ын. Они пожали друг другу руки, затем Трамп перешел на северокорейскую сторону, где сфотографировался с Ким Чен Ыном. После этого лидер Северной Кореи перешел с американским президентом на южную сторону, там их встретил Мун Чжэ Ин, лидер Юга.
President Trump, with Kim Jong Un, becomes first US president to step into North Korea pic.twitter.com/Xw1oUaFxym— Jonathan Lemire (@JonLemire) 30 июня 2019 г.
Затем главы государств прошли в "Дом мира" в пункте переговоров Пханмунджом.
Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.
"Уже само по себе мирное рукопожатие между двумя нашими странами, имевшими давние враждебные отношения, в таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера", — сказал Ким Чен Ын.
По словам главы Северной Кореи, встреча не была оговорена заранее и была для него сюрпризом. Он также отметил, что это стало возможным только благодаря "замечательным отношениям" между ним и президентом США.