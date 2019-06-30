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РИА Новости

Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе

09:49
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© AFP 2019 / Brendan SmialowskiДональд Трамп и Ким Чен Ын во время встречи в Сеуле. 30 июня 2019
Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время встречи в Сеуле. 30 июня 2019
© AFP 2019 / Brendan Smialowski
ТОКИО, 30 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров.
Трамп подошел к границе, навстречу ему вышел Ким Чен Ын. Они пожали друг другу руки, затем Трамп перешел на северокорейскую сторону, где сфотографировался с Ким Чен Ыном. После этого лидер Северной Кореи перешел с американским президентом на южную сторону, там их встретил Мун Чжэ Ин, лидер Юга.
Затем главы государств прошли в "Дом мира" в пункте переговоров Пханмунджом.
Дональд Трамп стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР через военно-демаркационную линию из Южной Кореи.

"Уже само по себе мирное рукопожатие между двумя нашими странами, имевшими давние враждебные отношения, в таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера", — сказал Ким Чен Ын.

По словам главы Северной Кореи, встреча не была оговорена заранее и была для него сюрпризом. Он также отметил, что это стало возможным только благодаря "замечательным отношениям" между ним и президентом США.
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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Alex Xrom
800004
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