Трамп встретился с Ким Чен Ыном на межкорейской границе

"Уже само по себе мирное рукопожатие между двумя нашими странами, имевшими давние враждебные отношения, в таком месте, символе раскола, напоминающем о плохих отношениях Юга и Севера, говорит о том, что сегодня уже не так, как было вчера", — сказал Ким Чен Ын.