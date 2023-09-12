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Матвиенко заявила, что труд врачей и ученых невозможно переоценить - РИА Новости, 12.09.2023
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16:55 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/trud-1895887441.html
Матвиенко заявила, что труд врачей и ученых невозможно переоценить
Матвиенко заявила, что труд врачей и ученых невозможно переоценить - РИА Новости, 12.09.2023
Матвиенко заявила, что труд врачей и ученых невозможно переоценить
В России особое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров в области медицинской помощи, труд врачей и ученых невозможно переоценить в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T16:55
2023-09-12T16:55
валентина матвиенко
галина карелова
здоровье - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В России особое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров в области медицинской помощи, труд врачей и ученых невозможно переоценить в условиях новых вызовов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сбережение народа, сохранение и укрепление здоровья граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи - приоритетные направления государственной политики Российской Федерации, поэтому сегодня особое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров, развития онкологической службы, совершенствования системы здравоохранения. В условиях новых вызовов невозможно переоценить самоотверженный, благородный труд врачей и ученых", - говорится в приветствии Матвиенко к участникам VI международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", приветствие зачитала вице-спикер Совфеда Галина Карелова. Матвиенко отметила, что за последнее десятилетие в мире значительно вырос "показатель заболеваемости злокачественными образованиями". "Для спасения жизни пациентов, снижения смертности требуется обмен лучшими практиками диагностики и лечения онкологических заболеваний, результатами научных исследований и инновационными разработками в этой области. При поиске решений первостепенных задач не обойтись без междисциплинарного подхода", - подчеркнула парламентарий.
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валентина матвиенко, галина карелова, здоровье - общество, совет федерации рф
Валентина Матвиенко, Галина Карелова, Здоровье - Общество, Совет Федерации РФ
Матвиенко заявила, что труд врачей и ученых невозможно переоценить

Матвиенко: труд врачей и ученых невозможно переоценить в условиях новых вызовов

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В России особое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров в области медицинской помощи, труд врачей и ученых невозможно переоценить в условиях новых вызовов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сбережение народа, сохранение и укрепление здоровья граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи - приоритетные направления государственной политики Российской Федерации, поэтому сегодня особое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров, развития онкологической службы, совершенствования системы здравоохранения. В условиях новых вызовов невозможно переоценить самоотверженный, благородный труд врачей и ученых", - говорится в приветствии Матвиенко к участникам VI международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", приветствие зачитала вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Матвиенко отметила, что за последнее десятилетие в мире значительно вырос "показатель заболеваемости злокачественными образованиями".
"Для спасения жизни пациентов, снижения смертности требуется обмен лучшими практиками диагностики и лечения онкологических заболеваний, результатами научных исследований и инновационными разработками в этой области. При поиске решений первостепенных задач не обойтись без междисциплинарного подхода", - подчеркнула парламентарий.
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16:14
 
Валентина МатвиенкоГалина КареловаЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФ
 
 
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