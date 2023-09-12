https://ria.ru/20230912/trud-1895887441.html

Матвиенко заявила, что труд врачей и ученых невозможно переоценить

Матвиенко заявила, что труд врачей и ученых невозможно переоценить - РИА Новости, 12.09.2023

Матвиенко заявила, что труд врачей и ученых невозможно переоценить

В России особое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров в области медицинской помощи, труд врачей и ученых невозможно переоценить в... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:55

2023-09-12T16:55

2023-09-12T16:55

валентина матвиенко

галина карелова

здоровье - общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В России особое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров в области медицинской помощи, труд врачей и ученых невозможно переоценить в условиях новых вызовов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Сбережение народа, сохранение и укрепление здоровья граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи - приоритетные направления государственной политики Российской Федерации, поэтому сегодня особое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров, развития онкологической службы, совершенствования системы здравоохранения. В условиях новых вызовов невозможно переоценить самоотверженный, благородный труд врачей и ученых", - говорится в приветствии Матвиенко к участникам VI международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", приветствие зачитала вице-спикер Совфеда Галина Карелова. Матвиенко отметила, что за последнее десятилетие в мире значительно вырос "показатель заболеваемости злокачественными образованиями". "Для спасения жизни пациентов, снижения смертности требуется обмен лучшими практиками диагностики и лечения онкологических заболеваний, результатами научных исследований и инновационными разработками в этой области. При поиске решений первостепенных задач не обойтись без междисциплинарного подхода", - подчеркнула парламентарий.

https://ria.ru/20230912/forum-1895871013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентина матвиенко, галина карелова, здоровье - общество, совет федерации рф