Матвиенко заявила, что труд врачей и ученых невозможно переоценить
Матвиенко: труд врачей и ученых невозможно переоценить в условиях новых вызовов
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В России особое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров в области медицинской помощи, труд врачей и ученых невозможно переоценить в условиях новых вызовов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Сбережение народа, сохранение и укрепление здоровья граждан, повышение доступности и качества медицинской помощи - приоритетные направления государственной политики Российской Федерации, поэтому сегодня особое внимание уделяется вопросам подготовки квалифицированных кадров, развития онкологической службы, совершенствования системы здравоохранения. В условиях новых вызовов невозможно переоценить самоотверженный, благородный труд врачей и ученых", - говорится в приветствии Матвиенко к участникам VI международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", приветствие зачитала вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
Матвиенко отметила, что за последнее десятилетие в мире значительно вырос "показатель заболеваемости злокачественными образованиями".
"Для спасения жизни пациентов, снижения смертности требуется обмен лучшими практиками диагностики и лечения онкологических заболеваний, результатами научных исследований и инновационными разработками в этой области. При поиске решений первостепенных задач не обойтись без междисциплинарного подхода", - подчеркнула парламентарий.