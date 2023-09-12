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СБУ обвинила бывшего диакона в "превращении" уклонистов в миссионеров - РИА Новости, 12.09.2023
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Религия
 
12:48 12.09.2023 (обновлено: 12:52 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/sbu-1895809572.html
СБУ обвинила бывшего диакона в "превращении" уклонистов в миссионеров
СБУ обвинила бывшего диакона в "превращении" уклонистов в миссионеров - РИА Новости, 12.09.2023
СБУ обвинила бывшего диакона в "превращении" уклонистов в миссионеров
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего диакона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который содействовал в выезде... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:48
2023-09-12T12:52
религия
в мире
украина
одесская область
владимир зеленский
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего диакона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который содействовал в выезде уклонистов за границу под видом церковных миссионеров. "Служба безопасности разоблачила в Одесской области еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста. Во время комплексных мероприятий задержан бывший диакон Одесской епархии УПЦ. За деньги он помогал потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковным клирикам. Для реализации сделки фигурант подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале спецслужбы. По данным службы безопасности, стоимость указанных услуг составляла 4,5 тысячи долларов. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20230907/ptsu-1894824264.html
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в мире, украина, одесская область, владимир зеленский, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц
Религия, В мире, Украина, Одесская область, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ
СБУ обвинила бывшего диакона в "превращении" уклонистов в миссионеров

СБУ: задержан бывший диакон УПЦ, содействовавший в выезде уклонистов за границу

CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna / Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви
Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Alina Vozna /
Свято-Георгиевский храм Украинской православной церкви. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании бывшего диакона канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который содействовал в выезде уклонистов за границу под видом церковных миссионеров.
"Служба безопасности разоблачила в Одесской области еще одну схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу граждан призывного возраста. Во время комплексных мероприятий задержан бывший диакон Одесской епархии УПЦ. За деньги он помогал потенциальным призывникам выезжать в страны Евросоюза как церковным клирикам. Для реализации сделки фигурант подделывал "списки миссионеров", которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале спецслужбы.
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По данным службы безопасности, стоимость указанных услуг составляла 4,5 тысячи долларов. Подозреваемому предъявлено обвинение по статье "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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