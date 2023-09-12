https://ria.ru/20230912/perm-1895767042.html

На форуме "Россия – спортивная держава" в Перми соберутся 5 тысяч человек

На форуме "Россия – спортивная держава" в Перми соберутся 5 тысяч человек - РИА Новости, 12.09.2023

На форуме "Россия – спортивная держава" в Перми соберутся 5 тысяч человек

Организаторы XI Международного форума "Россия – спортивная держава" ожидают приезда в Пермь пяти тысяч участников, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:42

2023-09-12T10:42

2023-09-12T10:42

пермский край

пермь

дмитрий махонин

олег матыцин

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ПЕРМЬ, 12 сен - РИА Новости. Организаторы XI Международного форума "Россия – спортивная держава" ожидают приезда в Пермь пяти тысяч участников, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Пермского края. В понедельник на Восточном экономическом форуме министр спорта РФ Олег Матыцин провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Глава региона представил подробный доклад о готовности Перми к проведению форума, который пройдет с 19 по 22 октября. "Планируется, что участниками форума станет более пяти тысяч гостей и спортсменов практически из всех регионов России и многих дружественных стран. Ожидается приезд команд из Беларуси, Бразилии, Испании, Сербии, Индии, Китая, идут переговоры со Вьетнамом, Казахстаном, Турцией и Ираном", – говорится в сообщении. По словам Махонина, гости и участники форума будут обеспечены транспортировкой в места проведения мероприятий и обратно. "Сегодня у нас открыты 20 внутренних и шесть международных направлений. На период форума авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7 планируют выполнять ежедневно 10 рейсов по направлениям Москва – Пермь – Москва, Санкт-Петербург – Пермь – Санкт-Петербург", – цитирует Махонина пресс-служба губернатора. В ведомстве добавили, что для обеспечения комфортного и безопасного пребывания участников и гостей на площадках форума будет задействовано более 500 волонтеров. Это студенты профильных спортивных учебных учреждений Пермского края. "К середине сентября завершится набор добровольцев. Во второй половине сентября стартует "Школа волонтера", где в обучение ребят будут включены, в том числе инструктажи сотрудников МЧС по обеспечению пожарной безопасности и порядку эвакуации", – уточнили в пресс-службе губернатора. Глава Пермского края Махонин отметил, что для региона ответственно и почетно принимать форум "Россия – спортивная держава" в год столетия министерства спорта и 300-летия Перми. "Мы в течение трех лет вели большую работу, боролись за проведение в 2023 году в Пермском крае мероприятий федерального уровня. Спасибо министерству спорта за доверие. Намерены сделать форум "Россия – спортивная держава" запоминающимся не только для спортивного сообщества, но и для гостей, местных жителей", – цитирует Махонина пресс-служба. Губернатор Пермского края подчеркнул, что подготовка к проведению мероприятия идет в соответствии с утвержденным графиком и планами. Ранее организаторы события сообщали, что в дни проведения форума в Перми пройдут пять крупных спортивных мероприятий, в том числе четыре международных. Среди них соревнования по баскетболу 3х3, показательный матч сборной России по регби, фестиваль по фиджитал-спорту, турнир URAL FC, битва роботов и другие.

https://ria.ru/20230831/fond-1893428099.html

https://ria.ru/20230830/predpriyatiya-1893240081.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, пермь, дмитрий махонин, олег матыцин