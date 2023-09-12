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Учеников нижегородской школы перевели на дистант из-за вспышки кори - РИА Новости, 12.09.2023
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12:47 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/kor-1895809322.html
Учеников нижегородской школы перевели на дистант из-за вспышки кори
Учеников нижегородской школы перевели на дистант из-за вспышки кори - РИА Новости, 12.09.2023
Учеников нижегородской школы перевели на дистант из-за вспышки кори
Поселковую школу в Нижегородской области, в которой учатся дети из деревни, где зафиксирована вспышка кори, перевели на дистант, сообщила журналистам... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:47
2023-09-12T12:47
здоровье - общество
происшествия
нижегородская область
арзамасский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Поселковую школу в Нижегородской области, в которой учатся дети из деревни, где зафиксирована вспышка кори, перевели на дистант, сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова. Ранее сообщалось, что в Арзамасском районе в деревне Малое Туманово, где проживает община цыган, был обнаружен очаг групповой заболеваемости корью, зарегистрировано 93 случая заболевания. Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона. "Школа, которую посещают дети из деревни Малое Туманово, находится в Большом Туманово, куда тоже есть заносы (заболевания)... В школе самой достаточно хорошая привитость (от кори)… Но было принято коллегиальное решение, что школа перейдет на дистант, по крайней мере, на ближайшие 3 недели от начала формирования очага, чтобы понять, если ли риск для остальных детей. Сейчас школа работает в дистанционном формате", - сказала Садыкова. Она сообщила, что большое количество заболевших объясняется тем, что корь – очень заразное заболевание, а в деревне, где проживает цыганская община, люди не только не были привиты, но и "на учете в поликлиниках не состояли и, соответственно, не обращались за медицинской помощью". Поэтому при первом приезде медиков в деревню было сразу выявлено 19 заболевших корью, которые успели заразить соседей.
https://ria.ru/20230906/kor-1894636285.html
нижегородская область
арзамасский район
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здоровье - общество, происшествия, нижегородская область, арзамасский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Происшествия, Нижегородская область, Арзамасский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Учеников нижегородской школы перевели на дистант из-за вспышки кори

В Нижегородской области учеников школы перевели на дистант из-за вспышки кори

© Depositphotos.com / katerynakonВирус кори
Вирус кори - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Depositphotos.com / katerynakon
Вирус кори. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Поселковую школу в Нижегородской области, в которой учатся дети из деревни, где зафиксирована вспышка кори, перевели на дистант, сообщила журналистам заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Садыкова.
Ранее сообщалось, что в Арзамасском районе в деревне Малое Туманово, где проживает община цыган, был обнаружен очаг групповой заболеваемости корью, зарегистрировано 93 случая заболевания. Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона.
"Школа, которую посещают дети из деревни Малое Туманово, находится в Большом Туманово, куда тоже есть заносы (заболевания)... В школе самой достаточно хорошая привитость (от кори)… Но было принято коллегиальное решение, что школа перейдет на дистант, по крайней мере, на ближайшие 3 недели от начала формирования очага, чтобы понять, если ли риск для остальных детей. Сейчас школа работает в дистанционном формате", - сказала Садыкова.
Она сообщила, что большое количество заболевших объясняется тем, что корь – очень заразное заболевание, а в деревне, где проживает цыганская община, люди не только не были привиты, но и "на учете в поликлиниках не состояли и, соответственно, не обращались за медицинской помощью". Поэтому при первом приезде медиков в деревню было сразу выявлено 19 заболевших корью, которые успели заразить соседей.
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Здоровье - ОбществоПроисшествияНижегородская областьАрзамасский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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