https://ria.ru/20230912/karabakh-1895797165.html

Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом, заявил Путин

Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом, заявил Путин

Армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:09

2023-09-12T12:09

2023-09-12T18:00

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

нагорный карабах

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. "Но дело не только в результатах этого последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом", — сказал Путин. Он отметил, что в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге. "Теперь мне президент (Азербайджана Ильхам. — Прим. ред.) Алиев говорит: "Вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен". И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР, и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха", — сказал Путин. Президент подчеркнул, что это было не решение России, а решение армянского руководства. "А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана", — добавил Путин.В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в трехстороннем заявлении от 2020 года ничего не говорится о статусе Карабаха, на тот момент все три лидера исходили из того, что по этому статусу предстоят еще переговоры. Однако, по словам Лаврова, когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали заявление, в котором говорится, что они признают алма-атинскую декларацию 1991 года, все вопросы были закрыты. Российский министр пояснил, что таким образом премьер Армении "подписался под документом, в соответствии с которым тогдашняя Нагорно-Карабахская область является частью Азербайджана". Глава МИД России заявил, что обвинять российскую сторону в том, что она в ноябре 2020 года отдала Карабах, не надо, а "надо отвечать перед своим народом самостоятельно". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230911/armeniya-1895556948.html

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владимир путин, азербайджан, армения, в мире, нагорный карабах, вэф-2023