Ереван по существу признал суверенитет Баку над Карабахом, заявил Путин
Путин: Ереван по существу признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
"Но дело не только в результатах этого последнего конфликта. Дело еще в том, что армянское руководство по существу признало суверенитет Азербайджана над Карабахом", — сказал Путин.
Он отметил, что в Пражском заявлении Армения зафиксировала это на бумаге.
"Теперь мне президент (Азербайджана Ильхам. — Прим. ред.) Алиев говорит: "Вы же знаете, что Армения признала, что Карабах наш, что вопрос о статусе Карабаха больше не стоит, он решен". И армянское руководство об этом публично заявило, посчитав и всю территорию до 1991 года в рамках Азербайджанской ССР, и назвав цифру, в которую входит и территория самого Карабаха", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что это было не решение России, а решение армянского руководства.
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"А если так, говорят нам, то вы теперь все вопросы, если вы хотите чем-то заниматься по Карабаху, должны с нами решать на двусторонней основе. А что нам сказать здесь? Здесь и сказать нечего. Если сама Армения признала, что Карабах — это часть Азербайджана", — добавил Путин.
В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в трехстороннем заявлении от 2020 года ничего не говорится о статусе Карабаха, на тот момент все три лидера исходили из того, что по этому статусу предстоят еще переговоры. Однако, по словам Лаврова, когда впоследствии в Праге, куда были приглашены президент Азербайджана и премьер Армении, они подписали заявление, в котором говорится, что они признают алма-атинскую декларацию 1991 года, все вопросы были закрыты. Российский министр пояснил, что таким образом премьер Армении "подписался под документом, в соответствии с которым тогдашняя Нагорно-Карабахская область является частью Азербайджана". Глава МИД России заявил, что обвинять российскую сторону в том, что она в ноябре 2020 года отдала Карабах, не надо, а "надо отвечать перед своим народом самостоятельно".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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