https://ria.ru/20230912/deti-1895733298.html
Минздрав рассказал о состоянии детей из севшего под Новосибирском самолета
Минздрав рассказал о состоянии детей из севшего под Новосибирском самолета - РИА Новости, 12.09.2023
Минздрав рассказал о состоянии детей из севшего под Новосибирском самолета
Дети из экстренного севшего в Новосибирской области самолета не пострадали, сообщила пресс-служба Минздрава региона в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:36
2023-09-12T08:36
2023-09-12T12:15
новосибирская область
происшествия
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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БАРНАУЛ, 12 сен - РИА Новости. Дети из экстренного севшего в Новосибирской области самолета не пострадали, сообщила пресс-служба Минздрава региона в Telegram-канале."Дети, летевшие этим рейсом, не пострадали. С пассажирами самолета работают психологи", - говорится в сообщении.Ранее со ссылкой на Минздрав сообщалось, что еще одному пассажиру медицинская помощь потребовалась сразу возле самолета - у него также поднялось артериальное давление. Пассажиры находятся в пункте временного размещения."В пункте временного размещения в настоящее время работают 3 бригады скорой помощи Убинской ЦРБ, 2 бригады скорой помощи Барабинской ЦРБ. Также пассажирам самолета медицинскую помощь оказывают терапевты и педиатры Убинской больницы. Всего дежурят 25 медиков", - отмечают в Минздраве.
https://ria.ru/20230709/samolet-1883147147.html
новосибирская область
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новосибирская область, происшествия, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Новосибирская область, Происшествия, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Минздрав рассказал о состоянии детей из севшего под Новосибирском самолета
Минздрав: дети из экстренного севшего под Новосибирском самолета не пострадали