Под Воронежем подтвердили все восемь случаев сибирской язвы
В зоне карантина под Воронежем подтвердили восемь случаев сибирской язвы
© iStock.com / Dr_MicrobeПалочка Bacillus anthracis
© iStock.com / Dr_Microbe
Палочка Bacillus anthracis . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Сибирская язва подтвердилась у всех восьми человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района области, где были выявлены два очага заболевания, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали восемь человек. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. На утро минувшей пятницы язва подтвердилась у пяти человек, к вечеру пятницы - у семи.
"По информации БСПМП (больницы скорой медицинской помощи) №8, на 11 сентября лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой у жителей Богучарского района. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого, продолжает лечение в больнице житель Панинского района", - сообщил собеседник агентства.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили о появлении очага сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб продукции, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.