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Под Воронежем подтвердили все восемь случаев сибирской язвы - РИА Новости, 11.09.2023
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17:52 11.09.2023
https://ria.ru/20230911/yazva-1895637438.html
Под Воронежем подтвердили все восемь случаев сибирской язвы
Под Воронежем подтвердили все восемь случаев сибирской язвы - РИА Новости, 11.09.2023
Под Воронежем подтвердили все восемь случаев сибирской язвы
Сибирская язва подтвердилась у всех восьми человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района области, где были выявлены два очага заболевания,... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T17:52
2023-09-11T17:52
происшествия
здоровье - общество
воронеж
богучарский район
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Сибирская язва подтвердилась у всех восьми человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района области, где были выявлены два очага заболевания, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали восемь человек. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. На утро минувшей пятницы язва подтвердилась у пяти человек, к вечеру пятницы - у семи. "По информации БСПМП (больницы скорой медицинской помощи) №8, на 11 сентября лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой у жителей Богучарского района. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого, продолжает лечение в больнице житель Панинского района", - сообщил собеседник агентства. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили о появлении очага сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб продукции, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
https://ria.ru/20230908/yazva-1895076092.html
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воронеж
богучарский район
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происшествия, здоровье - общество, воронеж, богучарский район, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Воронеж, Богучарский район, Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Под Воронежем подтвердили все восемь случаев сибирской язвы

В зоне карантина под Воронежем подтвердили восемь случаев сибирской язвы

© iStock.com / Dr_MicrobeПалочка Bacillus anthracis
Палочка Bacillus anthracis - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© iStock.com / Dr_Microbe
Палочка Bacillus anthracis . Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Сибирская язва подтвердилась у всех восьми человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района области, где были выявлены два очага заболевания, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали восемь человек. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. На утро минувшей пятницы язва подтвердилась у пяти человек, к вечеру пятницы - у семи.
Микрофотография бацилл сибирской язвы
Под Воронежем подтвердили семь случаев сибирской язвы
8 сентября, 18:34
"По информации БСПМП (больницы скорой медицинской помощи) №8, на 11 сентября лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой у жителей Богучарского района. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого, продолжает лечение в больнице житель Панинского района", - сообщил собеседник агентства.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили о появлении очага сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб продукции, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоВоронежБогучарский районВоронежская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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