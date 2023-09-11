https://ria.ru/20230911/yazva-1895637438.html

Под Воронежем подтвердили все восемь случаев сибирской язвы

Под Воронежем подтвердили все восемь случаев сибирской язвы - РИА Новости, 11.09.2023

Под Воронежем подтвердили все восемь случаев сибирской язвы

Сибирская язва подтвердилась у всех восьми человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района области, где были выявлены два очага заболевания,... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T17:52

2023-09-11T17:52

2023-09-11T17:52

происшествия

здоровье - общество

воронеж

богучарский район

воронежская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Сибирская язва подтвердилась у всех восьми человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района области, где были выявлены два очага заболевания, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона. Два очага сибирской язвы были обнаружены на прошлой неделе в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин. Врачи из новых мест появления сибирской язвы госпитализировали восемь человек. Причиной распространения заболевания стала разделка туши зараженного животного. На утро минувшей пятницы язва подтвердилась у пяти человек, к вечеру пятницы - у семи. "По информации БСПМП (больницы скорой медицинской помощи) №8, на 11 сентября лабораторно подтверждено восемь случаев заражения сибирской язвой у жителей Богучарского района. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого, продолжает лечение в больнице житель Панинского района", - сообщил собеседник агентства. Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили о появлении очага сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое. Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб продукции, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.

https://ria.ru/20230908/yazva-1895076092.html

https://ria.ru/20230908/yazva-1894950012.html

воронеж

богучарский район

воронежская область

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происшествия, здоровье - общество, воронеж, богучарский район, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)