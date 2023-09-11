https://ria.ru/20230911/vybory-1895604177.html

"Единая Россия" предварительно побеждает на выборах в Великом Новгороде

"Единая Россия" предварительно побеждает на выборах в Великом Новгороде - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" предварительно побеждает на выборах в Великом Новгороде

"Единая Россия", по предварительным данным областного избиркома, побеждает с 41,29% голосов на выборах депутатов думы Великого Новгорода седьмого созыва по... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:41

2023-09-11T15:41

2023-09-11T15:43

политика

великий новгород

россия

новгородская область

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кпрф

лдпр

единый день голосования в россии — 2023

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия", по предварительным данным областного избиркома, побеждает с 41,29% голосов на выборах депутатов думы Великого Новгорода седьмого созыва по итогам обработки 100% протоколов, на втором месте — КПРФ с 14,27%, сообщила председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева журналистам. Гордума Великого Новгорода седьмого созыва формируется по смешанному принципу: 10 депутатов избираются по партийным спискам, еще 20 — по одномандатным округам. Выборы проходили 8, 9 и 10 сентября. Явка в Великом Новгороде составила чуть более 20%. По результатам голосования семь партий будут представлены в городской думе. "Единая Россия" набирает 41,29% голосов избирателей, КПРФ – 14,27%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 10,25%, "Новые люди".- 9,81%, ЛДПР – 8,64%, "Яблоко" – 7,37%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 5,71%", - уточнила Лебедева. Четыре мандата по спискам - за "Единой Россией", остальным шести партиям достается по одному. Кроме того, по всем 20 одномандатным округам победили кандидаты "Единой России". Таким образом, в гордуме будет 24 депутата от партии власти из 30. "Единая Россия" вернула себе большинство в думе Великого Новгорода, которое она потеряла на выборах в 2018-м (с результатом 24,39% голосов), уступив тогда КПРФ (с результатом 30,57%). В прежнем составе думы Великого Новгорода было пять фракций: "Единая Россия" — восемь депутатов, КПРФ – семь, "Справедливая Россия – За правду" — четыре, ЛДПР – два, "Яблоко" – один. Еще пять депутатов входили в депутатскую группу "Коалиция развития", три депутата не входили ни в одно из объединений. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили три дня. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы проходили и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230911/vybory-1895564424.html

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россия

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политика, великий новгород, россия, новгородская область, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023