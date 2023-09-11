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"Единая Россия" предварительно побеждает на выборах в Великом Новгороде - РИА Новости, 11.09.2023
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15:41 11.09.2023 (обновлено: 15:43 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895604177.html
"Единая Россия" предварительно побеждает на выборах в Великом Новгороде
"Единая Россия" предварительно побеждает на выборах в Великом Новгороде - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" предварительно побеждает на выборах в Великом Новгороде
"Единая Россия", по предварительным данным областного избиркома, побеждает с 41,29% голосов на выборах депутатов думы Великого Новгорода седьмого созыва по... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T15:41
2023-09-11T15:43
политика
великий новгород
россия
новгородская область
единая россия
кпрф
лдпр
единый день голосования в россии — 2023
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия", по предварительным данным областного избиркома, побеждает с 41,29% голосов на выборах депутатов думы Великого Новгорода седьмого созыва по итогам обработки 100% протоколов, на втором месте — КПРФ с 14,27%, сообщила председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева журналистам. Гордума Великого Новгорода седьмого созыва формируется по смешанному принципу: 10 депутатов избираются по партийным спискам, еще 20 — по одномандатным округам. Выборы проходили 8, 9 и 10 сентября. Явка в Великом Новгороде составила чуть более 20%. По результатам голосования семь партий будут представлены в городской думе. "Единая Россия" набирает 41,29% голосов избирателей, КПРФ – 14,27%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 10,25%, "Новые люди".- 9,81%, ЛДПР – 8,64%, "Яблоко" – 7,37%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 5,71%", - уточнила Лебедева. Четыре мандата по спискам - за "Единой Россией", остальным шести партиям достается по одному. Кроме того, по всем 20 одномандатным округам победили кандидаты "Единой России". Таким образом, в гордуме будет 24 депутата от партии власти из 30. "Единая Россия" вернула себе большинство в думе Великого Новгорода, которое она потеряла на выборах в 2018-м (с результатом 24,39% голосов), уступив тогда КПРФ (с результатом 30,57%). В прежнем составе думы Великого Новгорода было пять фракций: "Единая Россия" — восемь депутатов, КПРФ – семь, "Справедливая Россия – За правду" — четыре, ЛДПР – два, "Яблоко" – один. Еще пять депутатов входили в депутатскую группу "Коалиция развития", три депутата не входили ни в одно из объединений. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили три дня. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы проходили и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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политика, великий новгород, россия, новгородская область, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Великий Новгород, Россия, Новгородская область, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" предварительно побеждает на выборах в Великом Новгороде

ЕР предварительно побеждает на выборах в Великом Новгороде с 41,29% голосов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭкраны с результатами голосования
Экраны с результатами голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Экраны с результатами голосования
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 сен - РИА Новости. "Единая Россия", по предварительным данным областного избиркома, побеждает с 41,29% голосов на выборах депутатов думы Великого Новгорода седьмого созыва по итогам обработки 100% протоколов, на втором месте — КПРФ с 14,27%, сообщила председатель избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева журналистам.
Гордума Великого Новгорода седьмого созыва формируется по смешанному принципу: 10 депутатов избираются по партийным спискам, еще 20 — по одномандатным округам. Выборы проходили 8, 9 и 10 сентября. Явка в Великом Новгороде составила чуть более 20%. По результатам голосования семь партий будут представлены в городской думе.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

Девушка фотографирует информационный стенд на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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1 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

Девушка фотографируется с избирательными бюллетенями на фоне кабинок для голосования на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке No2320 в микрорайоне Академгородок

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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3 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

Мужчина в шляпе голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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4 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Столица выбирает мэра.

Девушка голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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5 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

Зарегистрированный кандидат от партии ЛДПР на должность мэра города Москвы Борис Чернышов голосует на выборах мэра Москвы в Москве

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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6 из 15
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

Женщина голосует на выборах мэра города Москвы в Москве

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 15
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Это можно сделать очно или онлайн.

Женщина голосует на выборах главы Приморского края на избирательном участке во Владивостоке

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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9 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

Исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Михаил Котюков получает бюллетени для голосования на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

Мужчина изучает кандидатов на пост губернатора Новосибирской области на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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11 из 15
© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанк

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

Женщина голосует на выборах губернатора Новосибирской области в Новосибирске

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
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12 из 15
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

Женщина голосует на выборах губернатора Красноярского края и депутатов городского совета депутатов Красноярска на избирательном участке №2320 в микрорайоне Академгородок в Красноярске

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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13 из 15
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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14 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

Агитационный баннер к Единому дню голосования

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15

Избирательные участки открылись в 54 российских регионах.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
1 из 15

В них голосование будет проходить три дня — с 8 по 10 сентября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
2 из 15

Россиянам предстоит выбрать 21 губернатора и 20 региональных парламентов.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
3 из 15

В пяти субъектах главу исполнительной власти выберут не напрямую, а через голосование в местном парламенте.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
4 из 15

Столица выбирает мэра.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 15

На пост претендуют пять кандидатов: Сергей Собянин, Борис Чернышов, Владислав Даванков, Леонид Зюганов и Дмитрий Гусев.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
6 из 15

Также москвичи проголосуют за депутатов в 13 муниципальных образованиях.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 15

Это можно сделать очно или онлайн.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
8 из 15

В этом году впервые появилась возможность отдать свой голос через терминалы электронного голосования прямо на участках.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Продолжительность выборов определяли сами субъекты.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 15

Возможность проголосовать онлайн есть в 25 регионах.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
11 из 15

По данным на вечер 6 сентября, воспользоваться таким способом решили 1,2 миллиона граждан.

© РИА Новости / Владислав Николаев
Перейти в медиабанк
12 из 15

Москва в эту статистику не входит, так как жителям столицы не требуется подавать заявление.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
13 из 15

Также состоятся дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
14 из 15

В четырех новых субъектах пройдут выборы в законодательные органы власти.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
15 из 15
"Единая Россия" набирает 41,29% голосов избирателей, КПРФ – 14,27%, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" – 10,25%, "Новые люди".- 9,81%, ЛДПР – 8,64%, "Яблоко" – 7,37%, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость – 5,71%", - уточнила Лебедева.
Четыре мандата по спискам - за "Единой Россией", остальным шести партиям достается по одному.
Кроме того, по всем 20 одномандатным округам победили кандидаты "Единой России". Таким образом, в гордуме будет 24 депутата от партии власти из 30. "Единая Россия" вернула себе большинство в думе Великого Новгорода, которое она потеряла на выборах в 2018-м (с результатом 24,39% голосов), уступив тогда КПРФ (с результатом 30,57%).
В прежнем составе думы Великого Новгорода было пять фракций: "Единая Россия" — восемь депутатов, КПРФ – семь, "Справедливая Россия – За правду" — четыре, ЛДПР – два, "Яблоко" – один. Еще пять депутатов входили в депутатскую группу "Коалиция развития", три депутата не входили ни в одно из объединений.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов начались 8 сентября и проходили три дня. Были организованы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Выборы проходили и в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Информационный центр ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Россияне, участвуя в выборах, оценили работу властей, заявил Песков
Вчера, 13:40
 
ПолитикаВеликий НовгородРоссияНовгородская областьЕдиная РоссияКПРФЛДПРЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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