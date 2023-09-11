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Явка на выборах парламента Калмыкии превысила 42 процента - РИА Новости, 11.09.2023
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14:34 11.09.2023 (обновлено: 14:44 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895582709.html
Явка на выборах парламента Калмыкии превысила 42 процента
Явка на выборах парламента Калмыкии превысила 42 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Явка на выборах парламента Калмыкии превысила 42 процента
Явка избирателей на выборах парламента Калмыкии составила 42%, сообщила избирательная комиссия республики в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T14:34
2023-09-11T14:44
политика
единый день голосования в россии — 2023
республика калмыкия
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ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах парламента Калмыкии составила 42%, сообщила избирательная комиссия республики в своем телеграм-канале. "Избирком Калмыкии подвел предварительные итоги выборов депутатов народного хурала республики седьмого созыва… В голосовании приняли участие 42,07% избирателей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" одержала победу на выборах депутатов с 64,18% голосов, КПРФ набрала 13,33%, "Новые люди" – 8,36%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,23%. ЛДПР получила 3,62% голосов избирателей, партия РПСС - 1,56%, Партия роста – 0,77%. По предварительным данным избиркома, в одномандатных округах 17 мандатов получат кандидаты ЕР. Итоговая явка избирателей на однодневных выборах народного хурала в 2018 году составила 54,1%. Тогда были избраны 27 депутатов от трех партий. "Единая Россия" получила 21 мандат, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два. В этом году избиратели голосовали 3 дня.
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политика, единый день голосования в россии — 2023, республика калмыкия
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Республика Калмыкия
Явка на выборах парламента Калмыкии превысила 42 процента

Явка на выборах парламента Калмыкии составила 42,07%

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭкраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России
Экраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Экраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России
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ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах парламента Калмыкии составила 42%, сообщила избирательная комиссия республики в своем телеграм-канале.
«
"Избирком Калмыкии подвел предварительные итоги выборов депутатов народного хурала республики седьмого созыва… В голосовании приняли участие 42,07% избирателей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" одержала победу на выборах депутатов с 64,18% голосов, КПРФ набрала 13,33%, "Новые люди" – 8,36%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,23%. ЛДПР получила 3,62% голосов избирателей, партия РПСС - 1,56%, Партия роста – 0,77%.
По предварительным данным избиркома, в одномандатных округах 17 мандатов получат кандидаты ЕР.
Итоговая явка избирателей на однодневных выборах народного хурала в 2018 году составила 54,1%. Тогда были избраны 27 депутатов от трех партий. "Единая Россия" получила 21 мандат, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два.
В этом году избиратели голосовали 3 дня.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
10 сентября, 01:01
 
ПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023Республика Калмыкия
 
 
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