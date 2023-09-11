https://ria.ru/20230911/vybory-1895582709.html

Явка на выборах парламента Калмыкии превысила 42 процента

Явка на выборах парламента Калмыкии превысила 42 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Явка на выборах парламента Калмыкии превысила 42 процента

Явка избирателей на выборах парламента Калмыкии составила 42%, сообщила избирательная комиссия республики в своем телеграм-канале. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:34

2023-09-11T14:34

2023-09-11T14:44

политика

единый день голосования в россии — 2023

республика калмыкия

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ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах парламента Калмыкии составила 42%, сообщила избирательная комиссия республики в своем телеграм-канале. "Избирком Калмыкии подвел предварительные итоги выборов депутатов народного хурала республики седьмого созыва… В голосовании приняли участие 42,07% избирателей", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" одержала победу на выборах депутатов с 64,18% голосов, КПРФ набрала 13,33%, "Новые люди" – 8,36%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,23%. ЛДПР получила 3,62% голосов избирателей, партия РПСС - 1,56%, Партия роста – 0,77%. По предварительным данным избиркома, в одномандатных округах 17 мандатов получат кандидаты ЕР. Итоговая явка избирателей на однодневных выборах народного хурала в 2018 году составила 54,1%. Тогда были избраны 27 депутатов от трех партий. "Единая Россия" получила 21 мандат, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два. В этом году избиратели голосовали 3 дня.

https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, единый день голосования в россии — 2023, республика калмыкия