Явка на выборах парламента Калмыкии превысила 42 процента
Явка на выборах парламента Калмыкии составила 42,07%
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЭкраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России
Экраны с результатами голосования на выборах в России в информационном центре ЦИК России
ВОЛГОГРАД, 11 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах парламента Калмыкии составила 42%, сообщила избирательная комиссия республики в своем телеграм-канале.
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"Избирком Калмыкии подвел предварительные итоги выборов депутатов народного хурала республики седьмого созыва… В голосовании приняли участие 42,07% избирателей", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что после обработки 100% протоколов партия "Единая Россия" одержала победу на выборах депутатов с 64,18% голосов, КПРФ набрала 13,33%, "Новые люди" – 8,36%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,23%. ЛДПР получила 3,62% голосов избирателей, партия РПСС - 1,56%, Партия роста – 0,77%.
По предварительным данным избиркома, в одномандатных округах 17 мандатов получат кандидаты ЕР.
Итоговая явка избирателей на однодневных выборах народного хурала в 2018 году составила 54,1%. Тогда были избраны 27 депутатов от трех партий. "Единая Россия" получила 21 мандат, КПРФ - четыре, "Справедливая Россия" - два.
В этом году избиратели голосовали 3 дня.