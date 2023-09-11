https://ria.ru/20230911/vybory-1895578843.html

Первые в России. Как проголосовали новые регионы

Первые в России. Как проголосовали новые регионы - РИА Новости, 11.09.2023

Первые в России. Как проголосовали новые регионы

Выборы в законодательные собрания присоединенных регионов успешно завершились. Впервые там голосовали по российским законам. Открытость и высокий уровень... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T15:20

2023-09-11T15:20

2023-09-11T17:53

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

денис пушилин

леонид пасечник

элла памфилова

единая россия

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/09/1895174404_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_bdbac7239a0cbce4beda7b97e715f01f.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Выборы в законодательные собрания присоединенных регионов успешно завершились. Впервые там голосовали по российским законам. Открытость и высокий уровень организации оценили международные наблюдатели. Об итогах волеизъявления — в материале РИА Новости.Региональные особенностиСпециально для Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей, где действует военное положение, электоральный процесс скорректировали. Пригодился опыт референдумов прошлого года.Одна из главных задач — обеспечение безопасности избирателей. Для этого предусмотрели досрочное голосование — с 30 августа по 7 сентября. Мобильные группы избиркомов обошли вверенные им территории в сопровождении военнослужащих. А с 1 по 4 сентября в 81 субъекте действовали 329 экстерриториальных избирательных участков.Основой этап — с 8 по 10 сентября. Мобильные группы продолжали работать еще два дня. В воскресенье к 16:00 выборы завершились. Во всех субъектах были иностранные наблюдатели.Голосовали по партийным спискам. "Единая Россия" лидирует с большим перевесом. Остальные места разделили КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" и "Новые люди". Теперь депутатам предстоит выбрать глав регионов."Вне зависимости от ваших политических пристрастий ваше участие в выборах, ваш голос — это голос за русский Донбасс, за развитие каждого нашего населенного пункта, за благополучное будущее нашего региона!" — обратился к избирателям врио главы ДНР Денис Пушилин.Донецкая Народная РеспубликаДосрочно голосовали в Донецке, Горловке, Макеевке, Волновахе, Ясиноватой. Всего в ДНР создали 36 территориальных и 615 участковых комиссий. Выбирали 90 членов Народного совета республики, 615 — советов 21 муниципального округа. Последний день решили сократить до 15:00. С одной стороны, из-за высокой явки, с другой — из-за угрозы обстрелов ВСУ. Также это позволило оперативно подсчитать бюллетени и подготовить документацию в светлое время суток.В тот день украинские войска обстреливали территорию ДНР более 200 раз из тяжелой артиллерии, в том числе кассетными боеприпасами и РСЗО "Град". Секретарь избирательной комиссии в Донецке получил контузию.Явка — почти 80 процентов. У "Единой России" — 75,69 процента, ЛДПР — 6,98, КПРФ — 5,52. "Новые люди" получили 5,41 процента, "Справедливая Россия — Патриоты — За правду!" — 5,11. "Единой России" досталось 74 депутатских мандата, КПРФ и ЛДПР — по шесть, "Новым людям" — четыре мандата.Международные наблюдатели высоко оценили как уровень организации выборов, так и электоральное поведение граждан республики. "Мы не ощущали на себе никаких ограничений в стремлении пообщаться. Я пришел к выводу, что эти выборы свободные и настоящие", — заявил эксперт из США Клейн Престон."То, что для нас является очевидным, стало открытием для международных наблюдателей", — отметил Пушилин. По его словам, это было свободное волеизъявление людей, как и на референдуме о независимости республики в 2014-м.Луганская Народная РеспубликаВ ЛНР выбирали 50 депутатов Народного совета и 565 — представительных органов власти 28 муниципальных образований. С 08:00 до 20:00 работал 461 избирательный участок 8 и 9 сентября, 10 сентября — с 08:00 до 16:00. Утром в пятницу был пик избирателей, но большого скопления избежали — помогло голосование на придомовых территориях."У нас постоянные угрозы ракетных ударов. Поступают также угрозы в адрес членов избирательных комиссий", — обращались представители избиркома к главе ЦИК Элле Памфиловой. При голосовании не раз возникала необходимость эвакуации. С украинской стороны обещали нападения "со стрелковым оружием", взрывы на участках.Однако выборы сорвать не удалось. Явка — 72,53 процента. "Единая Россия" получила 74,63 процента голосов и 39 мандатов, ЛДПР — 9,87 и пять, КПРФ — 7,5 и четыре, "Справедливая Россия" — 5,56 и два. "Новые люди" не дотянули до пяти процентов и не прошли в парламент.Врио главы республики Леонид Пасечник поблагодарил людей за активность и высокую явку. Отдельно он отметил луганские правоохранительные органы и руководителей избиркомов. "Без вашей профессиональной работы было бы трудно провести избирательную кампанию в городах и районах республики, куда еще, к сожалению, прилетают снаряды", — сказал Пасечник.Запорожская областьВ дни досрочного голосования вблизи линии боевого соприкосновения действовали 12 территориальных избирательных комиссий. С 1 по 4 сентября в 81 субъекте были открыты 329 экстерриториальных избирательных участков для жителей области, которые не могли проголосовать на территории региона. Восьмое сентября объявили нерабочим днем. Десятого участки в селах закрылись в 14:00, в городах — в 16:00.В запорожский парламент избрали 40 депутатов. Еще 280 — в органы местного самоуправления. Явка — 68,11 процента. У "Единой России" 83,01 процента, ЛДПР — 5,82, "Справедливой России" — 5,13, КПРФ — 5,02.Киев не прекращал попыток и здесь сорвать волеизъявление. Главам и членам избирательных комиссий поступали угрозы, был ряд DDoS-атак. Два дрона взорвались в Каменке-Днепровской и Большой Белозерке. Люди не пострадали, но были повреждены здания. В столице региона, Геническе, из-за воздушных тревог несколько раз эвакуировали избирателей. Жители Работино проголосовали в Токмаке, куда их ранее вывезли."Мы на пути к большим событиям, важным делам во благо России и родного региона", — подчеркнул врио губернатора Евгений Балицкий, подводя итоги.Херсонская областьВ Херсонскую областную думу выбирали 36 депутатов из 189 кандидатов. "Единая Россия" набрала 74,86 процента и получила 28 мандатов, КПРФ — 10,56 и четыре, ЛДПР — 8,27 и три, "Справедливая Россия — Патриоты — За Правду" — 5,03 и один.Ни одной жалобы в избирком не поступило. Международный эксперт из Бразилии Энрике Домингес отметил высокую явку и легитимность голосования. "Все прошло по плану и по международным стандартам", — заверил он. Явка — 65,36 процента.ВСУ здесь также старались помешать. В частности, в Скадовском муниципальном округе системы ПВО сбили два БПЛА. В Голопристанском районе член областного избиркома спасла людей, выведя их из-под артиллерийского огня. Голосовавших обстреляли в Новой Збурьевке. А в Геническом районе рядом с участком обезвредили гранату.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, денис пушилин, леонид пасечник, элла памфилова, единая россия, кпрф, лдпр, единый день голосования в россии — 2023, политика