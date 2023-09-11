https://ria.ru/20230911/vybory-1895512391.html
Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области
Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области - РИА Новости, 11.09.2023
Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области
Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор побеждает на выборах главы региона с 78,77% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:11
2023-09-11T11:11
2023-09-11T11:22
политика
тюменская область
единый день голосования в россии — 2023
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 11 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор побеждает на выборах главы региона с 78,77% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин."Отчитались все 100% участковых комиссий, протоколы обработаны. На первой позиции у нас находится Моор Александр Викторович. Процент проголосовавших за него избирателей составляет 78,77%. Если говорить в абсолюте, то за него проголосовали 1 069 735 избирателей", - сообщил Халин.На втором месте на выборах губернатора Тюменской области идет Денис Садовников от ЛДПР с 8,26%, представитель КПРФ Иван Левченко с 7,93% на третьем месте, на четвертом - Владимир Пискайкин от СРЗП с 3,62%.Голосование на выборах губернатора было однодневным и проходило по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. В списки избирателей было внесено 2,677 миллиона человек, явка составила 50,76%.В сентябре 2018 года явка на выборы губернатора составила 49,01%. Всего в списки избирателей было включено 2,525 миллиона человек. В 2018 году по итогам обработки 100% протоколов Моор набрал 65,86% голосов, представитель ЛДПР Артем Зайцев получил 12,99%, кандидат от КПРФ Иван Левченко – 12,83%, лидер реготделения партии "Справедливая Россия" Владимир Пискайкин – 5,77%.
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
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политика, тюменская область, единый день голосования в россии — 2023, александр моор, ханты-мансийский автономный округ
Политика, Тюменская область, Единый день голосования в России — 2023, Александр Моор, Ханты-Мансийский автономный округ
Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области
Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области с 78,77% голосов