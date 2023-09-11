Рейтинг@Mail.ru
Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:11 11.09.2023 (обновлено: 11:22 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895512391.html
Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области
Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области - РИА Новости, 11.09.2023
Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области
Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор побеждает на выборах главы региона с 78,77% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T11:11
2023-09-11T11:22
политика
тюменская область
единый день голосования в россии — 2023
александр моор
ханты-мансийский автономный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878590140_0:0:3295:1854_1920x0_80_0_0_221f3b456c6a74f8ec5442e17577f722.jpg
ТЮМЕНЬ, 11 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор побеждает на выборах главы региона с 78,77% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин."Отчитались все 100% участковых комиссий, протоколы обработаны. На первой позиции у нас находится Моор Александр Викторович. Процент проголосовавших за него избирателей составляет 78,77%. Если говорить в абсолюте, то за него проголосовали 1 069 735 избирателей", - сообщил Халин.На втором месте на выборах губернатора Тюменской области идет Денис Садовников от ЛДПР с 8,26%, представитель КПРФ Иван Левченко с 7,93% на третьем месте, на четвертом - Владимир Пискайкин от СРЗП с 3,62%.Голосование на выборах губернатора было однодневным и проходило по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. В списки избирателей было внесено 2,677 миллиона человек, явка составила 50,76%.В сентябре 2018 года явка на выборы губернатора составила 49,01%. Всего в списки избирателей было включено 2,525 миллиона человек. В 2018 году по итогам обработки 100% протоколов Моор набрал 65,86% голосов, представитель ЛДПР Артем Зайцев получил 12,99%, кандидат от КПРФ Иван Левченко – 12,83%, лидер реготделения партии "Справедливая Россия" Владимир Пискайкин – 5,77%.
https://ria.ru/20230910/gubernatory-1894746164.html
https://ria.ru/20230910/golosovanie-1894749485.html
тюменская область
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878590140_564:0:3295:2048_1920x0_80_0_0_fb234699c0933dde4064cf808dc8c59b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тюменская область, единый день голосования в россии — 2023, александр моор, ханты-мансийский автономный округ
Политика, Тюменская область, Единый день голосования в России — 2023, Александр Моор, Ханты-Мансийский автономный округ
Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области

Моор побеждает на выборах губернатора Тюменской области с 78,77% голосов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 11 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор побеждает на выборах главы региона с 78,77% голосов после обработки 100% протоколов, сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
"Отчитались все 100% участковых комиссий, протоколы обработаны. На первой позиции у нас находится Моор Александр Викторович. Процент проголосовавших за него избирателей составляет 78,77%. Если говорить в абсолюте, то за него проголосовали 1 069 735 избирателей", - сообщил Халин.
Сотрудник типографии во время проверки бюллетеней для голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Процедура выборов губернаторов в России
10 сентября, 01:45
На втором месте на выборах губернатора Тюменской области идет Денис Садовников от ЛДПР с 8,26%, представитель КПРФ Иван Левченко с 7,93% на третьем месте, на четвертом - Владимир Пискайкин от СРЗП с 3,62%.
Голосование на выборах губернатора было однодневным и проходило по единому избирательному округу, в который входит территория Тюменской области, включая Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ. В списки избирателей было внесено 2,677 миллиона человек, явка составила 50,76%.
В сентябре 2018 года явка на выборы губернатора составила 49,01%. Всего в списки избирателей было включено 2,525 миллиона человек. В 2018 году по итогам обработки 100% протоколов Моор набрал 65,86% голосов, представитель ЛДПР Артем Зайцев получил 12,99%, кандидат от КПРФ Иван Левченко – 12,83%, лидер реготделения партии "Справедливая Россия" Владимир Пискайкин – 5,77%.
Агитационный баннер к Единому дню голосования - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Единый день голосования в России
10 сентября, 01:01
 
ПолитикаТюменская областьЕдиный день голосования в России — 2023Александр МоорХанты-Мансийский автономный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала