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"Единая Россия" получила 74 мандата в Народном совете ДНР - РИА Новости, 11.09.2023
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10:31 11.09.2023 (обновлено: 10:56 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895499669.html
"Единая Россия" получила 74 мандата в Народном совете ДНР
"Единая Россия" получила 74 мандата в Народном совете ДНР - РИА Новости, 11.09.2023
"Единая Россия" получила 74 мандата в Народном совете ДНР
Избирательная комиссия ДНР утвердила итоги выборов в Народный совет республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T10:31
2023-09-11T10:56
донецкая народная республика
единая россия
кпрф
лдпр
политика
единый день голосования в россии — 2023
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия ДНР утвердила итоги выборов в Народный совет республики, передает корреспондент РИА Новости.По утвержденным комиссией данным, "Единая Россия" набрала 78,03% голосов, КПРФ - 6,43%, ЛДПР - 6,25%, "Новые люди" - 5,14%, "Справедливая Россия" - 3,21%."По итогам выборов в Народный совет ДНР "Единая Россия" получила 74 мандата, КПРФ и ЛДПР - по 6, "Новые люди" - четыре", - заявил глава избиркома на итоговом заседании комиссии.В окончательный списках избирателей было зарегистрировано 2 013 774 человека.Явка на выборах в Народный совет ДНР составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. Выборы в ДНР впервые прошли по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые избрали органы местного самоуправления. Были избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.Выборы прошли по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди".Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. Явка на выборах в Народный совет ДНР по итогам 9 сентября составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
https://ria.ru/20230911/vybory-1895430180.html
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донецкая народная республика, единая россия, кпрф, лдпр, политика, единый день голосования в россии — 2023
Донецкая Народная Республика, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Политика, Единый день голосования в России — 2023
"Единая Россия" получила 74 мандата в Народном совете ДНР

"Единая Россия" получила 74 мандата по итогам выборов в Народный совет ДНР

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкУрны с бюллетенями на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Мариуполе
Урны с бюллетенями на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Урны с бюллетенями на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия ДНР утвердила итоги выборов в Народный совет республики, передает корреспондент РИА Новости.
По утвержденным комиссией данным, "Единая Россия" набрала 78,03% голосов, КПРФ - 6,43%, ЛДПР - 6,25%, "Новые люди" - 5,14%, "Справедливая Россия" - 3,21%.
"По итогам выборов в Народный совет ДНР "Единая Россия" получила 74 мандата, КПРФ и ЛДПР - по 6, "Новые люди" - четыре", - заявил глава избиркома на итоговом заседании комиссии.
В окончательный списках избирателей было зарегистрировано 2 013 774 человека.
Явка на выборах в Народный совет ДНР составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. Выборы в ДНР впервые прошли по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые избрали органы местного самоуправления. Были избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.
Выборы прошли по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди".
Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. Явка на выборах в Народный совет ДНР по итогам 9 сентября составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
"Единая Россия" лидирует на выборах в горсовет Донецка
01:27
 
Донецкая Народная РеспубликаЕдиная РоссияКПРФЛДПРПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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