https://ria.ru/20230911/vybory-1895499669.html

"Единая Россия" получила 74 мандата в Народном совете ДНР

"Единая Россия" получила 74 мандата в Народном совете ДНР - РИА Новости, 11.09.2023

"Единая Россия" получила 74 мандата в Народном совете ДНР

Избирательная комиссия ДНР утвердила итоги выборов в Народный совет республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T10:31

2023-09-11T10:31

2023-09-11T10:56

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единый день голосования в россии — 2023

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ДОНЕЦК, 11 сен - РИА Новости. Избирательная комиссия ДНР утвердила итоги выборов в Народный совет республики, передает корреспондент РИА Новости.По утвержденным комиссией данным, "Единая Россия" набрала 78,03% голосов, КПРФ - 6,43%, ЛДПР - 6,25%, "Новые люди" - 5,14%, "Справедливая Россия" - 3,21%."По итогам выборов в Народный совет ДНР "Единая Россия" получила 74 мандата, КПРФ и ЛДПР - по 6, "Новые люди" - четыре", - заявил глава избиркома на итоговом заседании комиссии.В окончательный списках избирателей было зарегистрировано 2 013 774 человека.Явка на выборах в Народный совет ДНР составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов, включая ДНР, проходили три дня и начались 8 сентября, основным днем стало 10 сентября. Выборы в ДНР впервые прошли по законодательству РФ и с участием российских партий. Кроме того, на них впервые избрали органы местного самоуправления. Были избраны 90 депутатов народного совета ДНР, а также депутаты советов 21 городского и муниципального округов, включая Донецк и Мариуполь.Выборы прошли по партийным спискам. Избирком ДНР зарегистрировал пять списков - "Единой России", "Справедливой России", КПРФ, ЛДПР и партии "Новые люди".Досрочное голосование в обстреливаемых районах проходило с 31 августа по 7 сентября. Кроме того, с 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков. Явка на выборах в Народный совет ДНР по итогам 9 сентября составила 74,01%, заявил председатель избиркома ДНР Владимир Высоцкий.

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, единая россия, кпрф, лдпр, политика, единый день голосования в россии — 2023