Рейтинг@Mail.ru
Гусев побеждает на выборах главы Воронежской области с 76,83 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:22 11.09.2023 (обновлено: 08:46 11.09.2023)
https://ria.ru/20230911/vybory-1895470109.html
Гусев побеждает на выборах главы Воронежской области с 76,83 процента
Гусев побеждает на выборах главы Воронежской области с 76,83 процента - РИА Новости, 11.09.2023
Гусев побеждает на выборах главы Воронежской области с 76,83 процента
Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев побеждает на выборах главы региона с 76,83% голосов после обработки 100% протоколов участковых... РИА Новости, 11.09.2023
2023-09-11T08:22
2023-09-11T08:46
политика
единый день голосования в россии — 2023
воронежская область
александр гусев (губернатор)
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894941408_0:201:2560:1641_1920x0_80_0_0_2880f85cdd3c8b19b99d3a40a7405fa9.jpg
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев побеждает на выборах главы региона с 76,83% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Гусев ("Единая Россия") набирает 76,83% голосов избирателей, второе место занимает Андрей Рогатнев (КПРФ) - 8,50% голосов, третьим идет Павел Большов (ЛДПР) - 5,62% голосов, далее Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - За правду") 4,51% голосов и Игорь Борисов ("Родина") 3,23% голосов.
https://ria.ru/20230911/gusev-1894942597.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894941408_99:0:2375:1707_1920x0_80_0_0_e0d2d1ead83609bc73ec39401c226cb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единый день голосования в россии — 2023, воронежская область, александр гусев (губернатор), цик рф
Политика, Единый день голосования в России — 2023, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), ЦИК РФ
Гусев побеждает на выборах главы Воронежской области с 76,83 процента

Губернатор Воронежской области Гусев побеждает на выборах главы региона с 76,83%

© Фото : Пресс-служба правительства Воронежской области Губернатор Воронежской области Александр Гусев
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Воронежской области
Губернатор Воронежской области Александр Гусев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев побеждает на выборах главы региона с 76,83% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Гусев ("Единая Россия") набирает 76,83% голосов избирателей, второе место занимает Андрей Рогатнев (КПРФ) - 8,50% голосов, третьим идет Павел Большов (ЛДПР) - 5,62% голосов, далее Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - За правду") 4,51% голосов и Игорь Борисов ("Родина") 3,23% голосов.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Биография Александра Гусева
08:45
 
ПолитикаЕдиный день голосования в России — 2023Воронежская областьАлександр Гусев (губернатор)ЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала