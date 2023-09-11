https://ria.ru/20230911/vybory-1895470109.html

Гусев побеждает на выборах главы Воронежской области с 76,83 процента

Гусев побеждает на выборах главы Воронежской области с 76,83 процента - РИА Новости, 11.09.2023

Гусев побеждает на выборах главы Воронежской области с 76,83 процента

Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев побеждает на выборах главы региона с 76,83% голосов после обработки 100% протоколов участковых... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T08:22

2023-09-11T08:22

2023-09-11T08:46

политика

единый день голосования в россии — 2023

воронежская область

александр гусев (губернатор)

цик рф

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ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Действующий губернатор Воронежской области Александр Гусев побеждает на выборах главы региона с 76,83% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Гусев ("Единая Россия") набирает 76,83% голосов избирателей, второе место занимает Андрей Рогатнев (КПРФ) - 8,50% голосов, третьим идет Павел Большов (ЛДПР) - 5,62% голосов, далее Ярослав Тарасов ("Справедливая Россия - За правду") 4,51% голосов и Игорь Борисов ("Родина") 3,23% голосов.

https://ria.ru/20230911/gusev-1894942597.html

воронежская область

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политика, единый день голосования в россии — 2023, воронежская область, александр гусев (губернатор), цик рф